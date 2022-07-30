ياسمين عبد العزيز تعبر عَنّْ حبها لـ نادية الجندي.. والأخيرة تعلق

أعربت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عَنّْ حبها وتقديرها لمواطنتها نادية الجندي، مؤكدة أنها نجمة الجماهِيْر بلا منازع.

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة جمعتها نادية الجندي أثناء استمتاعها بوقتها فِيْ إجازة الصيف وعلقت عليها قائلة “نجمة الجماهِيْر نادية الجندي تحبك”.

بدوره، أعاد الجندي نشر الصورة وعلق عليها قائلاً “أنا أحبك كثيرًا أيضًا. أتمنى لك التوفِيْق والنجاح والصحة والسعادة من كل قلبي أحلى ياسمين فِيْ العالم.

وأرفق تعليقه برمز القلوب، تعبيرا عَنّْ حبه الكبير لياسمين، التي ردت بتعليق “أحبك، أنت كل شيء”.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير وكان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز أول من يعلق عليها، إذ كان يكتفِيْ بوضع إيموجي على شكل قلب يعبر عَنّْ إعجابه بالصورة التي يجلبها. معا شخصين عزيزين على قلبه.

وأشاد المتابعون بجمال نادية الجندي، معتبرين أنها رغم تقدمها فِيْ السن تزداد جمالا وجاذبية.

وجاءت من التعليقات “إن شاء الله لك كل ما تزرعه وستكون حلوًا .. الله يوفقك ويطمئن على بالك”.

وتوقعوا أن تشارك نادية الجندي فِيْ الدراما الجديدة التي ستجمع ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي الذي سيشارك فِيْ السباق الرمضاني.

توقف آخرون عَنّْد ظهُور نادية الجندي وياسمين عبد العزيز، معتبرين أنه صيف مثالي، يعكسان من خلاله الأجواء الجميلة التي تعيشها الإجازات الصيفِيْة، وعلقوا “قبعة نادية الجندي جندي جنوني، مع الكثير من يدي وفصولي “.

كَمْا عبروا عَنّْ سعادتهم بتعليق أحمد العوضي على الصورة، مشيرين إلَّى أنه يضع حداً للشائعات التي انتشرت مؤخراً وأنه كان يتحدث عَنّْ انفصاله عَنّْ ياسمين عبد العزيز.

وفِيْ السياق ذاته، تقضي الفنانة ياسمين عبد العزيز هذه الأيام إجازتها الصيفِيْة مع زوجها أحمد العوضي الذي وثق اللحظات الجميلة التي تعيشها من خلال نشر صورة من لقائهما على البحر، وهِيْ المرة الأولى التي يلتقيان فِيْها. . لقد ظهروا معًا منذ انتشار خبر انفصالهم بعد إلغاء متابعتهم على Instagram “.