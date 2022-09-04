ياسمين عز تهاجم محمد عطية بعد حديثه عَنّْ المساكنة

ردت الإعلامية المصرية ياسمين عز خلال حلقتها على برنامج “كلام الناس” على مواطنها الفنان محمد عطية، بعد أن أدلى الأخير بتصريحات مثيرة للجدل، وتحدثت عَنّْ التعايش ورفضت فكرة الزواج.

وقالت ياسمين عز، دون أن تذكر اسم محمد عطية بشكل مباشر، إن تصريحات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد ضرورة المعاشرة قبل الزواج، مؤكدة أن الشعب المصري له عاداته وتقاليده، وقبل ذلك يكون لهم التعاليم الدينية التي يقوم عليها. لقد نشأوا.

وأوضح “هذه الأيام تسمعون تصريحات لا أعرف كَيْفَ أعلق عليها. هل تريد الناس أن يأتوا إلَّى ماذا أي ما نعيش به بدون إذن، ثم نرى إذا كنا لائقين أم لا، فأين الدين الذي يقول ذلك كَيْفَ يمكن لشخصية يفترض أن تكون قدوة أن تقول مثل هذه الأشياء الخطيرة

وأضافت الوسيطة المصرية بنبرة حازمة “لسنا هنا فِيْ أوروبا، وليس لدينا دعوة لكريستيانو رونالدو وجورجينا، وأنهما كانا قبل الزواج، ونحن ربنا حرمنا أنفسنا من ذلك من قبل. . ” زواج.”

وخاطب حديثه محمد عطية بشكل غير مباشر قائلاً “كل من يسمون هذه المكالمات غير المشروعة، أتمنى أن يخافوا الله فِيْ أقوالهم، لأن كل فنان لديه معجبين شباب ويعتبره قدوة. تحدث إلَّى نفسك”.

أثار الفنان محمد عطية جدلًا كبيرًا بعد استضافته برنامج “اعرض الحكاية” الذي تقدمه وسيلة إعلام رابعة الزيات، وتعرض لهجوم كبير من قبل شخصيات دينية وإعلامية.

وتحدثت عطية عَنّْ قضايا حساسة فِيْ المجتمع مثل الدين والجنس، وخاصة تصريحاتها حول موضوع الزواج فِيْ حياتها، حيث أوضحت “أنا أفضل الزواج المدني، وأتزوج على نفس الشخصية مهما كان دينهم” (إسلامية).، كريستيان)، المهم أن الشخص الذي أمامي هُو شخص، أي إذا تزوجت … لأن الزواج معروف لدى إنسان اخترعه للزراعة، وإذا كنت أحب شخصًا، فلماذا هل المجتمع والقوانين تتدخل بيننا

وتابع “أنسب شيء الزواج بدون عقد معاشرة، لأن أغلبهم يتزوجون عمياء، وإن كان الجنس جزء مهم من العلاقة، ومعظم حالات الطلاق ترجع إلَّى عدم التوافق فِيْ الحياة الجنسية، فالأفضل أن تعيش. معاً. ومعرفة ما إذا كان من المفِيْد العيش مع بعضنا البعض أم لا “.

وأضاف “من المستحيل الزواج بأحد لأنني رأيتها وأحببتها، لذلك أذهب معها ونعيش معًا ونغادر، لأن الزواج مسؤولية كبيرة جدًا”.