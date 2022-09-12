ياكيف بعت اللي بروحه يداريك كلمات، تعد ياكيف بعت اللي بروحه يداريك من اهم واشهر الاغاني البارزة والمميزة للفنان المشهور واللامع السعوودي محمد عبده والتي حصدت الملايين من المشاهدات حول العالم والتي زادت من الشهرة الواسع للفنان محمد عبده كما وانه قدم الكثير من الاعمال الغنائية المميزة والناجحة التي لاقت باعجاب الكثير من الاشخاص حول العالم في العالم والعالم العربي ككل

محمد عبده ويكيبيديا

يعتبر محمد عبده فنان ومغني ومنتج أغاني سعودي، وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الفنان والمطرب السعودي محمد عبده

الاسم الكامل محمد بن عبده عثمان الدحل العسيري.

الإسم المستعار محمد عبده.

اسم الأم سلمى نصرالله.

الإخوة والأخوات أحمد العسيري، عثمان العسيري، فاطمة العسيري.

تاريخ الميلاد 12 يونيو 1949 م.

مكان الميلاد مدينة جيزان السعودية.

العمر 72 سنة.

الدين والمعتقد الإسلام.

الجنسية السعودية.

المهنة مغني وملحن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

جنسية الزوجة فرنسية من أصل جزائري.

سنوات العمل من عام 1961 حتى الآن.

الهوايات الخيول الأصيلة، إمتلاك اليخوت البحرية

ياكيف بعت اللي بروحه يداريك كلمات

نعرض لكم أدناه كلمات أغنية “ياكيف بعت اللي بروحه يداريك ” للفنان والمغني البارز واللامع المشهور حول العالم السعودي محمد عبده على النحو التالي:

ياكيف بِعْت اللَّيّ بِرُوحِه يداريك

وَأَنْت مُرِيحٌ الْبَال لَيْلِك وَيَوْمُك

ذَاهِلٌ مَنَامِك صَيْحَتُه مَا توعيك

شخصٍ عَلَى حُبِّهِ يُبَيِّن معلومك

تُقْطَع رَجَاءٍ مِنْ كَانَ بِالْحَبّ يُرَجِّيك

يُرَجِّيك وانته غَايَةَ الْعُمُرِ دومك

يُدْرَى الْهَوَى وبغالي الرُّوح يفديك

ماتخاف رَبِّكَ فِي صَلَاتِكَ وصومك

إلَى مَتَى يَا مُهْجَتِي فِي تناسيك

سَابِق هَوَاك وشارعات أولومك

أَرْحَم شجيٍ طامعٍ فِيك يُرَجِّيك

يابعد عُمْرِي ماضميرك يلومك

أوّن إلَى مُرُوا بِتَذْكَار طاريك

وأصغي سموعٍ وأتحرى علومك

لَيْت الْعَذُول إيكف عذلٍ عَذَلٌ فِيك

يَأْخُذ عُيُونِي لِأَجْل مِنْهَا يشوفك .

سماع اغنية ياكيف بعت اللي بروحه يداريك

يمكنكم الاستماع إلى الأغنية الأصلية “ياكيف بعت اللي بروحه يداريك” بصوت الفنان السعودي الشهير محمد عبده، عبر المقطع الصوتي أدناه على شكل ملف MP3 لسهولة الاستماع إلى الأغنية وهنا سنوافيكم بالمقطع على النحو الاتي :

تحميل ياكيف بعت اللي بروحه يداريك

أغنية الفنان السعودي محمد عبده بعنوان “ياكيف بعت اللي بروحه يداريك”، هي من أشهر الأعمال الغنائية التي قدمها المطرب الكبير، والتي حققت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب، حيث حصدت أكثر من مليوني مشاهدة منذ الثامن عشر من أغسطس 2017 م حتى يومنا هذا، ويمكن تحميل أغنية “ياكيف بعت اللي بروحه يداريك” بصوت الفنان السعودي محمد عبده، مباشرة عبر الرابط الإلكتروني على الإنترنت ” من هنا“.

ياكيف بعت اللي بروحه يداريك كلمات من ابرز الاغاني الذي قام بغنائها المطرب والمغني السعودي المشهور محمد عبده والتي لاقت هذه الاغنية اغنية ياكيف بعت اللي بروحه يداريك على اعجاب الملايين من الافراد بالوطن العربي ويبلغ محمد عبده من العمر حوالي 72 سنة ومعتنق الدين الاسلامي ولا يزال الى الآن يقدم الاغاني الناجحة والمميزة بعالم الفن والتمثيل.