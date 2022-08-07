يانفس من بعد الحسين هوني كلمات

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من هو مؤلف قصيدة “يانفس” بعد حسين الهوني

مؤلف قصيدة “يا نفس من الحسين هوني” هو العباس بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف ابن الصحابي الكبير علي بن أبي طالب عن زوجته أم البنين فاطمة. بنت حزام الكلابية، ولقب العباس بأبي الفضل وأبو القاسم. أُطلق عليه ألقاب كثيرة، من أهمها

مر بني هاشم.

يحتاج الباب.

الطيار.

شهيد.

سفن القنطرة

الساقي.

العبد الصالح.

صاحب اللواء.

ينافس بعد الحسين، إليكم الكلمات

ويمكن قراءة قصيدة يا نفس من الحسين الهوني التي كتبها أخوه العباس بن علي بن أبي طالب من خلال النقاط التالية

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تعتبر قصيدة “يا نفس من الحسين الهوني” للعباس بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب من أشهر قصائد الرثاء للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها، إذ قُتل رحمه الله في معركة كربلاء في العاشر من محرم على يد أنصار يزيد بن معاوية بن سفيان، ويمكنك الاستماع إلى تلك القصيدة مباشرة .

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