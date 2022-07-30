يانك فيريرا يكشف حقيقة تفاوضه مع الأهلي

الاهلي

بقلم / نيرة سعيد

كشف المدرب البلجيكي يانك فيريرا، المدرب السعودي السابق لنادي الفتح، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي في وقت سابق.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم غد السبت، الساعة التاسعة صباحا، في منافسات الجولة 21 المؤجلة بين الفريقين.

وقال فيريرا في تصريحات متلفزة “لم أتواصل مع النادي الأهلي ولم تكن هناك مفاوضات سابقة قبل أن يستأجر الأحمر البرتغالي سواريس.

وأضاف “أنا لا أتابع الدوري المصري، لكن عندما ارتبط اسمي بالنادي الأهلي تابعت بعض المباريات في الفترة الماضية”.

وتابع “هناك لاعبون جيدون في النادي الأهلي وخاصة بيرسي تاو لأنه كان يلعب في بلجيكا”.

وختم “أنا منفتح وجاهز للتدريب في مصر”.

تداولت عدة تقارير صحفية عن مفاوضات النادي الأهلي مع يانيك فيريرا، قبل التعاقد مع مدرب الفريق البرتغالي لكرة القدم سواريس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة خلف المتصدر الزمالك برصيد 63 نقطة وبيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة.