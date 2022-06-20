يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون.. الحديث بالشرح

أيها الناس عليكم القيام بأكبر قدر ممكن من العمل من الأحاديث الهامة في موضوع التربية الدينية للصف الثالث من المدرسة الثانوية ، لذلك يجب أن تعرفوا جيداً معنى الحديث.

في الأسطر التالية ، سنناقش حديثًا ، أيها الناس ، عليك أن تقوم بالعمل الذي لا يمكنك تحمله لتوضيحه بالكامل ، حتى تتمكن من الإجابة على أي سؤال قد يطرح عليك في الامتحان.

الحديث: أيها الناس عليك أن تفعل ما تستطيع

أيها الناس افعلوا ما تقدرون ، لأن الله لا يمل حتى تملوا..

شرح الحديث: أيها الناس عليك أن تفعل ما تستطيع

فالحديث الشريف من دروس الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الاقتداء به لأنه يوجه المسلمين إلى مبدأ هام وهو المثابرة على الحسنات عامة.

يشير الحديث إلى ضرورة أن يثابر الإنسان على العمل الذي يستطيع القيام به على أساس دائم ، وعدم القيام بالكثير من العمل الذي يجعل من الصعب عليه فيما بعد..