يا جماعة كيف ما فيكم حميا كلمات، تعد قصيدة ياجماعة كيف مافيكم حميا من القصائد التي لاقت على شهرة واسعة الفترة الأخيرة، والتي اشتهرت في منطقة الخليج،كما وتعد من قصائد العتاب، وهي من كلمات الشاعر عبدالله بن هذال القريفه المطيري، والذي يعد من أبرز الشعراء البارزين في السعودية، مما اهتم الكثير للتعرف على كلمات يا جماعة كيف مافيكم حميا.

قصيدة يا جماعة كيف ما فيكم حميا

تعتبر قصيدة يا جماعة كيف ما فيكم حميا من القصائد التي تم نشرها الفترة الأخيرة والتي لاقت على نجاح واسع وبارع في دول الخليج العربي، لما تحتوي على كلمات جياشة ورائعة، والتي تحمل معاني العتاب وعدم الشح والبخل، مما تفاعل الكثير مع هذه القصيدة، والجدير بالذكر بأن القصيدة من أعمال الشاعر الكبير عبد الله بن هذال القريفه المطيري.

يا جماعة كيف ما فيكم حميا كلمات

تعد قصيدة يا جماعة كيف ما فيكم حميا من القصائد العتاب والتي تحتوي على كلمات رائعة وجياشه حيث يهتم الكثير للتعرف على كلمات يا جماعة كيف مافيكم حميا :

يا جمـاعة كـيـف ما فـيـكـم حـمـيـا

من يعاوني عـلــى ربـــعٍ أهـنـيّــا

الـمـراجــل مــــا تـهـيــا هـاســويــا

ان بغيـت الشـح درب الطيـب عـيـا

مـا عـلـيّـه مــــن مـنـقّـلـت الـحـكّـيـا

وان بغيت الهون ساس الطيب عيّا كيـف صيـاح الضحـى ما تسمعونـه؟!

مـن بغـى درب المراجـل يمنعـونـه

كود من عض النواجـذ فـي سنونـه

حـالــفٍ مـــارد نـفـسـي للـمـهـونـه

كـان بـاب الـرزق منهـم يقطعـونـه

حالفٍ ما أرِد نفسـي بالمهونـه

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تعد قصيدة يا جماعة كيف ما فيكم حميا من القصائد التي انتشرت الفترة الأخيرة والتي تنص على العتاب والكرم والجود، كما ولاقت على عدد كبير من المشاهدات، وهي من أعمال عبد الله بن هذال القريفه المطيري الشاعر السعودي.