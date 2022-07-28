يا جماله بألوانه طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الشهِيْ اللذيذ

تحضير الحَلْويات والمعجنات أمر معقد لعدد كبير من الأفراد، وعلى الرغم من أنه قد يبدو صعبًا إذا نظرنا إليه من الخارج، عندما نجرب نجد أن الموضوع لا يحتاج إلى الكثير. هذا هُو السبب فِيْ أننا نوصي بإحدى الوصفات البسيطة ذات المذاق والنكهة اللذيذة هِيْ بسكويت لانكشاير وسنراجع معكَمْ قائمة مكونات هذه الوصفة وسنشرح أيضًا طريقة تحضيرها. هذه الوصفة.

مكونات بسكويت لانكشاير

تتطلب وصفة بسكويت لانكشاير العديد من المكونات فِيْ تحضيرها، ولكن على الرغم من أنها لا تعتبر من الوصفات الصعبة فِيْ التنفِيْذ، إلا أنها تحتاج فقط إلى توفِيْر جميع المكونات التي تدخل فِيْ تحضيرها وبعد ذلك يمكنك البدء فِيْ التحضير فورًا. مكونات ملف تعريف الارتباط هِيْ كَمْا يلي

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب نشاء.

جوز الهند المبشور.

مربى التين.

2 كوب دقيق.

كوب وربع كوب زبدة سائلة.

بيضة.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كيس الفانيليا.

كيف تصنع بسكويت لانكشاير

يمكنك بسهُولة عمل ملفات تعريف الارتباط لانكشاير فِيْ المنزل، حيث أن العملية برمتها يجب أن تتم بالقيام بالخطوات بالترتيب الصحيح، بهدوء وبدون توتر حتى تحصل على عجينة جيدة وبالتالي تحصل على ملف تعريف ارتباط بنكهة رائعة. كالآتي