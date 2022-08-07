يا كوكبا ما كان أقصر عمره كلمات ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة التي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها يا كوكبا ما كان أقصر عمره كلمات ، كما حظيت باهتمام كبير على المستوى المحلي العربي على وجه الخصوص ، كونهم في الماضي كانوا بارعين في كتابة الشعر وتلاوته ، والشعر العربي يتميز بأنواع كثير ، تابعوا معنا .

من هو مؤلف القصيدة يا كوكب ما أقصر عمره

مؤلف قصيدة “يا كوكب ما أقصر عمر” هو الشاعر أبو الحسن علي بن محمد بن فهد التهامي أحد أهم شعراء منطقة تهامة الواقعة بين منطقة الحجاز بالمملكة العربية السعودية. اليمن. جدير بالذكر أن ولادة التهامي غير معروفة، لكن تاريخ وفاته بالتحديد معروف في عام 416 هـ، كما ورد في بعض كتب التراث، وتجدر الإشارة إلى أن أبو حسن التهامي كان من أبرز الشعراء. مرثية في الماضي.

يا كوكب، كم كانت حياته قصيرة

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وكانت قصيدة “يا كوكب” من أشهر قصائد أبي الحسن علي بن محمد بن فهد التهامي.

أهم قصائد أبي الحسن التهامي

ومن أهم وأبرز قصائد أبي الحسن التهامي

قصيدة لله تتحول نسائها إليه.

جسدي قصيدة نحيفة بالحب والحب.

قصيدة خد أصيلة بدون أصل السمر.

قصيدة إذا أقسموا في صباح اليوم التالي.

قصيدة تصطدم بالخيال بعد طول عائقها.

قصيدة لنفسك لماذا لا عذر انتهى العذر.

قصيدة تغمرني بحب الصبر.

قصيدة جارك الصافي عندما أصبحت بدرًا.

قصيدة الألم وليلى مع الكواكب رمادية.

قصيدة لا تنتمي إلى عصر العامرية جاحرة.

قصيدة حكم الموت في البرية جارة.

قصيدة ولي ولي ولم يقضي على أحبائه وقذف.

القصيدة بدأ البرق من نجد فذهب إلى نجد.

قصيدة تؤلمنا بعد سعاد الهدوء.

قصيدة ذهب بريق ماء الصباح في الظلام.

قصيدة شعرية مبتسمة على الرأس.

دوى قصيدة عندما عاد رأس الزهرة.

تبعه قصيدة لوكان “ضمير حر”.

القصيدة هي البدر، لكنها منذ زمن بعيد.

قصيدة تؤلمني من تهامة بيدها.

وفي الختام تعرفنا على يا كوكبا ما كان أقصر عمره كلمات ، وهي من أشهر قصائد العصر الإسلامي ، كما تعرفنا على مؤلف قصيدة يا كوكبا ما كان الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن فهد التهامي ، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر للقصيدة.