يبلغ الحر أشده .. اليوم بداية نوء الجوزاء

أعلن خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحسيني، أن فترة الجوزاء تبدأ اليوم الأحد، وتستمر 26 يومًا، تصل خلالها الحرارة إلى أقصى درجاتها.

فترة الجوزاء وشدة الحرارة.

وقال الحسيني، في تغريدة على حسابه على تويتر، إن فترة الجوزاء، التي تظهر فيها النشوة والهدوء، لكل منها 13 يومًا، تكثر فيها الرياح السامة والجمر.

وأشار إلى أن الحرارة أكثر شدة في هذه الفترة، عندما تنضج التمور، وتبدأ التمور الأولى للنخيل مع التمور الأولى في المدينة المنورة والأحساء ثم في الرياض.

وأضاف أن الجوزاء يزرع بعض الخضار مثل القرع والكوسا ويقل النهار ويزداد الليل.

انفجار نجم

وأوضح الحسيني، أن اليوم هو اليوم الأول لنجم الحق، إذ تصل أيامه إلى 13 يومًا، وهو ثالث بيت صيفي وأول بيت برج الجوزاء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النجمة سميت بالحقيقة، أي العقد حول رقبة الحصان، قياساً على سيطرة المنخفض الهندي على معظم أجواء شبه الجزيرة العربية خلال هذه الفترة.