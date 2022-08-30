يتكون غاز الميثان ch4 57% من الكربونc، النسبة المئوية للهيدروجين h فيه هي ، قد يعتبر ذلك السؤال أحد الأسئلة العلمية التي يتكرر البحث عنها نتيجة الأبحاث والدرسات العلمية حول تلك الغازات ، وتعد أنه هنالك العديد من الغازات على سطح الكرة الأرضية مثل الأكسجين والكربون والنيتروجين والأرجون وغيرها الكثير، ومن أشهر تلك الغازات غاز الميثان، تابعوا معنا .

ويكيبيديا غاز الميثان

الميثان مركب كيميائي أبسط من الهيدروكربونات وصيغته الكيميائية CH4. للميثان استخدامات تجارية عديدة، فهو أحد المكونات الرئيسية للغاز الطبيعي. مما يجعله من أهم أنواع الوقود، وتجدر الإشارة إلى أن الميثان هو أحد الغازات التي تشكل الاحتباس الحراري، ويتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهواء بمقدار 25 مرة عن ثاني أكسيد الكربون.

يتكون الميثان ch4 من 57٪ من الكربون ج، وتبلغ نسبة الهيدروجين h فيه

الميثان هو غاز يتم استخراجه مباشرة من الطبيعة، حيث يتم الحصول عليه من الرواسب الجيولوجية المصاحبة للوقود الهيدروكربوني، وقد أثبت البحث العلمي وجود كميات كبيرة من غاز الميثان في قاع البحر، تصل إلى حوالي 3000 جيجا طن، و من خلال البحث وجد أن العبارة السائدة فيما يتعلق بما أن الميثان يتكون من 57٪ من الكربون، في حين أن نسبة الهيدروجين h هي 43٪، فهي

بيان خاطئ، حيث تبلغ نسبة الهيدروجين في الميثان 47٪.

أين يوجد الميثان خارج الكرة الأرضية

قال العلماء إن الميثان لا يوجد فقط على الأرض بل يوجد في أماكن كثيرة في النظام الشمسي نتيجة للعديد من العمليات غير العضوية المتعلقة بتطور النظام الشمسي، والميثان موجود في الآتي من عدة أماكن كونية

يحتوي الغلاف الجوي لكوكب المشتري على 0.3٪ من الميثان.

يحتوي المريخ على 10 أجزاء لكل مليار من الميثان.

قمر تيتان.

القمر ابيتوس.

كوكب نبتون.

كوكب اورانوس.

تريتون مون.

ارييل مون.

أوبيرون مون.

ميراندا مون.

تيتانيا مون.

مذنب هالي.

أومبرييل مون.

مذنب هياكوتاكي.

يتكون غاز الميثان ch4 57% من الكربونc، النسبة المئوية للهيدروجين h فيه هي ، حيث تعرفنا على الاجابة على سؤالنا أعلاه ، والتي عبرت عن أبسط الهيدروكربونات غاز الميثان ، وهو من الغازات التي أكدت الدراسات أن لها دور كبير في عملية تكوين الاحتباس الحراري .