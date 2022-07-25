يجب توثيق بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية عن طريق جدارة ، قد يسعى العديد من الأشخاص ممن لا يعملون داخل الشركات التجارية والمحلية داخل المملكة العربية السعودية حول توثيق بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية عن طريق جدارة والذي عملت على اتاحته الوزارة التي تختص بالعمل داخل المملكة ، مما جعل آلاف المواطنين للاستفادة منه في المملكة العربية السعودية ، وذلك للحصول على العمل .

نظام الجدارة 1444

تم إنشاء نظام جدارا من قبل وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عام 1433. ويهدف النظام إلى مساعدة الأفراد والمواطنين في إيجاد فرص عمل مختلفة داخل القطاعين الخاص والعام، حيث يتم ترشيح المقبولين للوظائف من خلال البيانات. والمؤهلات التي دخلت في نظام جدارا.

يجب توثيق بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات التعليمية من قبل جدارا

نعم، يجب توثيق بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات التعليمية من خلال نظام جدارا، وذلك لتسهيل وصول المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية إلى أكثر الموظفين والأفراد ترشيحًا إلكترونيًا، مع مراعاة أنه يجب على الأفراد التأكد من أن جميع البيانات ويتم إدخال المعلومات من خلال نظام جدارا بشكل صحيح.

أهداف التقديم في نظام جدارا

عند تقديم البيانات والمؤهلات ضمن نظام الجدارة، فإنها تمكن من تحقيق مجموعة من الأهداف على النحو التالي

أنت تشرح لأصحاب العمل بيانات الأفراد بشكل أكثر وضوحًا من خلال السيرة الذاتية.

يساعد النظام في أغراض الدراسات والأبحاث.

يهدف إلى تزويد مصادر التوظيف الأخرى غير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسخة منه عند الطلب.

تساعد الشركات في معرفة خبرات ومهارات الأفراد.

تعمل على تفعيل عنصر المشاركة الاجتماعية وآثارها الإيجابية على المجتمع من خلال رصدها وتوثيقها لدى الباحثين عن عمل.

تعريف مؤسسات التوظيف بمؤهلات وخبرات الأفراد.

نظام تسجيل الدخول جدير

للدخول إلى نظام جدارا اتبع الخطوات التالية

الدخول عن طريق موقع جدارا مباشرة.

اضغط على (تسجيل جديد).

املأ جميع البيانات الشخصية لمقدم الطلب (رقم التعريف الوطني، تاريخ الميلاد الهجري، جنس مقدم الطلب).

اكتب رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

انقر فوق كلمة (متابعة).

تحقق من أن البيانات المعروضة تطابق البيانات المدخلة لمقدم الطلب.

سجل جميع البيانات الصحية لمقدم الطلب.

اختر طريقة الاتصال وأدخل معلومات الاتصال الخاصة بمقدم الطلب.

انقر فوق أيقونة التسجيل.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة يجب توثيق بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية عن طريق جدارة ، و نظام تسجيل الدخول جدير ، و أهداف التقديم في نظام جدارا ، و