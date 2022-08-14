يحرّجون بكل اللغات.. دلالو التمور في بريدة شباب بمواصفات خاصة

لا يتردد الشباب السعودي في دخول سوق العمل والبحث عن أفضل الفرص الوظيفية، بما في ذلك مهنة مهربي التمور، والتي قد يمر الكثيرون دون أن يلاحظها أحد.

فيديو | تجار تمور بريدة يكملون معاملاتهم في غضون “دقيقة” ويزيد دخلهم اليومي على 900 ألف ريال.#الإخبارية pic.twitter.com/KdhbjAHxzG

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 14 أغسطس 2022

ألقى مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية الضوء على مهنة تجار التمور في مهرجان بريدة للتمور، حيث يبلغ دخلهم اليومي قرابة 900 ألف ريال كنسبة من المبيعات من الصفقات والمزادات التي تتم في المهرجان.

تتم المساومة بين دقيقة ودقيقة ونصف، بينما يعرض صاحب المزاد المزاد ويشجع المشاركين على المزايدة لتحقيق أفضل الأسعار.

يجب أن يتمتع من يمارس هذه المهنة بخبرة جيدة في أنواع التواريخ ومزايا كل نوع، والقدرة على الإقناع والتعامل مع الموقف، وكذلك التمكن من أكثر من لغة.

مهرجان بريدة للتمور

من المعروف أن صناعة معالجة التمور في المملكة مورد اقتصادي متعدد المنتجات، حيث سلط مهرجان تمور بريدة، الذي أقيم في مدينة بريدة، الضوء على هذا الجانب من خلال عروض المنتجات التي يقدمها القطاع الصناعي، بما في ذلك دبس السكر، معجون التمر.، سكر نباتي سائل، مربى التمر، شوكولاتة، معمول وغيرها.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الراجعي إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل تعتمد على وفرة إنتاج التمور في المنطقة، موضحا أن الوزارة تعمل على العمل على تشجيع المزارعين على التوجه نحو الصناعات التحويلية مع الحفاظ على مستوى جودة المحصول الخالي من الآفات الحشرية.

يشار إلى أن مهرجان بريدة للرطب، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة فرع منطقة القصيم، يتضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج والأنشطة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة.