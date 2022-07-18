يد مصر بطلاً لأمم أفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ

فاز المنتخب المصري لكرة اليد بكأس الأمم الإفريقية الخامسة والعشرين لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

انتصرت مصر على الرأس الأخضر برصيد 37/25 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما الليلة.

استضافت مصر بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد في ملاعبها في الفترة من 11 إلى 18 يوليو.

وانتهى الشوط الأول بفوز المنتخب المصري 12/24.

تألق رجال المنتخب المصري في الشوط الأول وفرضوا سيطرتهم طوال المباراة.

وفي الشوط الثاني واصل نجوم المنتخب المصري تألقهم في المباراة قبل أن تنتهي المباراة بفوز المنتخب المصري بنتيجة 37/25.

وتمكن المنتخب المغربي من احتلال المركز الثالث بالبطولة بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 28/24 في المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تمكن المنتخب المصري من الفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ الفراعنة.

واختير عمر الوكيل الملقب بـ “بكار” رجل المباراة.

يشار إلى أن تونس تحمل الرقم القياسي في فوزها بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بعشر بطولات في تاريخ نسور قرطاج.