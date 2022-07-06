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يد مصر تفرط في الذهب بنهائي البحر المتوسط أمام إسبانيا

كتب newsaفي آخر تحديث
يد مصر تفرط في الذهب بنهائي البحر المتوسط أمام إسبانيا

خسر المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني روبرتو باريندو جارسيا، اليوم الأربعاء، أمام فريقه الإسباني، 28/27، في المباراة النهائية لمسابقات كرة اليد لألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​التي أقيمت في مدينة “وهران”. في الجزائر.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الإسباني خلال الشوط الأول بنتيجة 16/13، وتمكن الفريق الفرعوني من مواصلة السيطرة على نتيجة المباراة في الشوط الثاني حتى الدقائق الأخيرة، بنتيجة 27-25 قبل ذلك. وخطف ماتادور الاسباني الفوز 28-27.

رحلة مصر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

فوز مصر على إيطاليا 35/38 فوز مصر على صربيا 35/28 فوز مصر على تونس 26/30 فوز مصر على مقدونيا في نصف النهائي 34/20.

وشهدت منافسات الدور الأول، إلغاء مباراة كرة اليد بين مصر وسلوفينيا في بطولة البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي كانت مقررة مساء الجمعة، بسبب انسحاب سلوفينيا، بسبب إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

وبذلك فازت مصر بالميدالية الفضية في مسابقات ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​لكرة اليد، بينما فازت إسبانيا بالميدالية الذهبية.