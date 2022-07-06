يد مصر تفرط في الذهب بنهائي البحر المتوسط أمام إسبانيا

خسر المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني روبرتو باريندو جارسيا، اليوم الأربعاء، أمام فريقه الإسباني، 28/27، في المباراة النهائية لمسابقات كرة اليد لألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​التي أقيمت في مدينة “وهران”. في الجزائر.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الإسباني خلال الشوط الأول بنتيجة 16/13، وتمكن الفريق الفرعوني من مواصلة السيطرة على نتيجة المباراة في الشوط الثاني حتى الدقائق الأخيرة، بنتيجة 27-25 قبل ذلك. وخطف ماتادور الاسباني الفوز 28-27.

رحلة مصر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

فوز مصر على إيطاليا 35/38 فوز مصر على صربيا 35/28 فوز مصر على تونس 26/30 فوز مصر على مقدونيا في نصف النهائي 34/20.

وشهدت منافسات الدور الأول، إلغاء مباراة كرة اليد بين مصر وسلوفينيا في بطولة البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي كانت مقررة مساء الجمعة، بسبب انسحاب سلوفينيا، بسبب إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

وبذلك فازت مصر بالميدالية الفضية في مسابقات ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​لكرة اليد، بينما فازت إسبانيا بالميدالية الذهبية.