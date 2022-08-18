هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع اليوم الخميس ،يعتبر من أكثر المؤسسات البنكية والكبرى في جمهورية مصر العربية وذلك للخدمات المصرفية والإلكترونية التي تقدمها للعملاء ،كما واجتمعت لجنة السياسة النقدية مؤخراً في صباح يوم الخميس ال18 من شهر أغسطس الجاري للحديث عن مصير سعر الفائدة في السنوات القادمة ،سنتعرف على التفاصيل.

البنك المركزي المصري

تداول الكثير من رواد والنشطاء السوشيال ميديا الكثير من الاخبار التي تفيد ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي الوطني وذلك بعد استقالة المحافظ وتوليه منصب مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الجدير بالذكر أن اللجنة السياسية بالبنك عقدت اجتماع بتاريخ ال23 من شهر يونيو الماضي وأثبتت كلامها بعدم تغيير سعر الفائدة ب11.25% للإيداع و12.25 للإقراض على كافة العملاء.

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع اليوم الخميس؟

يتسائل الكثير من العملاء في دولة مصر والمستفيدين من خدمات البنك المركزي عن احتمالية ارتفاع سعر الفائدة في اجتماع اليوم الخميس ،الجدير بالذكر أن البنك رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% في الفترة ما بين شهر مارس وشهر مايو الماضي ومن المتوقع أن ترتفع اليوم في الاجتماعي بنسبة 1% وذلك وفقاً لما تحدث به الخبير الاقتصادي ودكتور في الجامعة الامريكية هاني جنينة.

ارتفاع سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

كما وتحدثت الدكتورة والخبيرة الاقتصادية منى بدير عن توقعها الكبير بارتفاع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة وذلك خلال الاجتماع القادم وأضافت بأن التضخم الذي حدث في شهر يوليو الماضي وانخفاض عما توقعه الكثير ليصل الى 14.1% في جميع المدن ،بالإضافة الى الدكتورة إسراء أحمد التي توقعت الارتفاع لأسعار الفائدة والتي تعمل في مجال الاقتصاد لدى شركة الأهلي فاروس.

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع اليوم الخميس ثم تراجع التضخم المالي في الايام الاخيرة لشهر يوليو ليصل 14.6% وفي المقابل ارتفع معدل التضخم الخاص بالمدن ليصل الى 13.6% ومن المتوقع ارتفاع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم.