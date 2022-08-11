يزن السيد على مصالحة أيمن رضا وأحمد رافع لازم نجبلن جاتو

عبرت الفنانة السورية يزن السيد عَنّْ سعادتها البالغة بنجاح دورها فِيْ مسلسل “قصر أدهم”، فِيْ إشارة إلَّى إبداع المخرجة السورية رشا شربتجي التي وصفتها بـ “الأسطورة” لاهتمامها الكبير بأدق التفاصيل. من الشخصيات بما فِيْ ذلك الإضافات، وكذلك طريقة تحرير المشاهد وحركة الكاميرا. .

وأشار السيد إلَّى أنه أضاف تفاصيل كثيرة إلَّى الشخصية التي لم تكن حاضرة فِيْ الدور، مثل العبارة الشهِيْرة “شكوك الله” المأخوذة من أحد مستخدمي YouTube فِيْ المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلَّى اهتمامه بـ تفاصيل الشخصية فِيْما يتعلق بالمظهر والمظهر.

وأوضح الممثل السوري أن دوره فِيْ مسلسل “جوقة عزيزة” أزال إلَّى حد ما من الأحداث الرئيسية، لكنه لم يتوقع أن يفشل المسلسل، بسبب العمل الدؤوب لمخرجه تامر إسحاق مع بقية المسلسل. . ‘، لكن الأمر حسب رأيه قد يكون متعلقًا ببعض فناني “الكورال”. عزيزة “.

كَمْا كشف السيد عَنّْ مشروع فني جديد كبير له، والذي سيشهد قريباً نور النهار فِيْ لبنان، كَمْا تلقى عرضاً للمشاركة فِيْ أحد المسلسلات، لكنه كان متردداً فِيْ القبول أو عدم القبول، مشيراً إلَّى إمكانية ذلك. من مشاركته فِيْ الجزء الثاني من مسلسل “كسر عظمة” إذا سحبت فكرة الاكتفاء بجزء واحد.

وأوضح خلال حديثه الإذاعي على إذاعة “شام إف إم” أن ورشة المسرح السوري التي أقيمت فِيْ الأيام الأخيرة يمكن أن تكون فعالة إذا كان هناك المزيد من المتخصصين فِيْ مجال النقد والتحليل لمعرفة أسباب الفشل. انحطاط الدراما.على الأفعال.

وأرجع السيد سبب فشل الدراما السورية إلَّى وجود شركات إنتاج لا تهتم إلا بالجانب المربح، دون مراعاة المحتوى، حيث تتعامل، على حد قوله، بمنطق “البطاطس”. “. سوق.”

وأشار الممثل إلَّى وجود “المشلول” فِيْ الوسط الفني، وهُو ما يفِيْد الفنان فِيْ كثير من الأحيان، من حيث إظهاره بشكل دائم فِيْ أعمال الشركة، لكنه بعيد عَنّْ ذلك، وأشار إلَّى أن هناك الكثير. مسلسل مهم بالنسبة له لم يتم عرضه حتى الآن، أحدها بعَنّْوان “فارس وخمسة سبينرز”، وهُو مسلسل كوميدي عَنّْ جدارة.

ورحب السيد بمشروع المنتج السوري محمد قبند لإطلاق شبكة من القنوات الإعلامية، لكن المنافسة يجب أن تهِيْمن على الوضع، وهذا صعب لأنها قد لا تتمكن من مواكبة قناة MBC. مسلسلات وبعض سلاسل القنوات والمجموعات الإعلامية المشهُورة .. من أصعب الوظائف فِيْ العالم.

واعتبر يزن أن الفروق بين الفنانين أمر طبيعي جدًا، لأنهم فِيْ النهاية بشر، ومن الممكن أيضًا أن يجمع المسلسل أجزاء معادية دون التأثير على جودة المنتج الدرامي.

وعلى عيد، شدد يزن السيد على أهمية الرياضة الجسدية للممثل، مثال على كرة القدم وحلمه فِيْ الانتساب الفتوة السوري، مع الإشارة إلَّى لاعب كرة قدم كبير.

ولفت إلَّى أهمية شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات “تيك توك” و “بيجو” لتحقيق مكاسب مالية، مشيرا إلَّى أنه جرب أحد تلك البرامج لهذا الغرض مع الفنانة السورية ليليا الأطرش، بالإضافة إلَّى كونه البرنامج الوحيد. إلَّى من يُنسب إليه الفضل فِيْ جلب الكثيرين إلَّى هذا المجال، بحسب تصريحه.