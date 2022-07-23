يسرا تشيد بحمو بيكا خلال لقائها به نحبك من قلبنا.. فكَيْفَ علق

أراد فنان المهرجان حمو بيكا أن يشارك جمهُوره فرحته بلقاء الفنانة يسرا خلال زفاف ابنة المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام.

ونشرت حماة بيكا فِيْديو توثق لقائها مع الفنانة يسرا التي عبرت عَنّْ حبها لها، وعلقت قائلة “أنا متعبة وأعمل لدرجة تقابل فِيْها الفنانة والفنانة الكبيرة يسرا، وتخبرك أنها تحبك. نحن نحب من القلب .. صحيح أني أحبك كثيرا وأحب فنك كثيرا وأحب أفلامك .. إنها كل شيء وأنت كل شيء .. تعبت حتى يصل صوتك إلَّى العالم أجمع.

وحظي هذا الفِيْديو بتفاعل كبير، حيث أشاد المتابعون بجمال ورقي يسرى، وعلقوا قائلين “شخص متواضع لم يتفوق على حماة بيكا، جاء لتحييها والتقاط صورة تذكارية”.

وأضاف أحد المتابعين “المجد لله وإن كنت ضائعًا فنياً إلا أن لديك الكاريزما والقبول بين جميع الناس”.

وفاجأ آخرون بالتنمر الذي لا يزال يتعرض له حما بيكا بسبب معدته، داعين الجميع إلَّى تركه وشأنه والصلاة من أجل شفائه من مرضه، وعلق قائلاً “أنت لست طبيعياً ولا دمك برائحة إنسانية. الى الله وربنا يشفِيْه ويردّه.

وكان هناك من اعتبر أن ما حققه هاما بيكا لم يكن بسبب الإرهاق، بل لأنه كان محظوظًا بما يكفِيْ ليحصل على دعم كبير من الجمهُور، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع اتحاد الموسيقيين التي منعته من الإحياء. الحفلات الموسيقية. فِيْ مصر.

توقفوا عَنّْد كلام المنتج عصام إمام، الذي بدا وكأنه يقدم حمو بيكا إلَّى يسرا، عَنّْدما قال “إن شاء الله يحبه الناس بطريقة غير طبيعية”، مما يوحي برد فعل يسرا ومرحب بها فِيْ بيكا كَمْوافقة على ذلك. كلام سمعه من الإمام.

يشار إلَّى أن حمر بيكا لا يترك مناسبة يعرب فِيْها عَنّْ سعادته بما حققه، إذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع فِيْسبوك صورة له وهُو يقف “حافِيْ القدمين” أمام إحدى وسائل النقل. السيارة وعلقت عليها قائلة “العمل ليس عيباً، العيب أنك تقود الماضي. لك وما يفترض أن تفتخر به، الذي فِيْ هذه الصورة بائس ومتعب من سنين ليحصل”. إلَّى الشخص الذي هُو عليه الآن، وأنا راضٍ، والحمد لله، بكل شيء فِيْ حياتي “.