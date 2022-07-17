يسري نصر الله يشيد بإبداع السدير مسعود فِيْ “منعطف خطر” والأخير يرد

أشاد المخرج المصري يسري نصر الله بالرؤية الإخراجية للمخرج السوري الصدر مسعود الذي ظهر فِيْ مسلسل “منعطف خطير”، وأشاد نصر الله بمسعود عبر منشور على صفحته الرسمية على فِيْسبوك.

وأشار إلَّى متابعته للحلقات الثلاث الأولى من المسلسل، لينبهر بعمل مسعود، واصفا إياه بأنه مخرج موهُوب، دون النظر إلَّى أعماله وخبراته السابقة، كَمْا أشاد بالطريقة التي تعامل بها مع الممثلين، وقدرته. لخلق مزيج من التشويق والتأمل.

وكتب نصرالله “مشاهدة المسلسل” منعطف خطير شاهدت الحلقات الثلاث الأولى. لم أكن أعرف أعمال الصدر مسعود السابقة لكني أرى مخرجا موهُوبا جدا تعامله مع الممثلين حساس جدا والممثلين هم كذلك “. كل شيء رقيق، وعارف يخلق إيقاع نجاحه الصعب للغاية مزيج بين التشويق والتأمل فِيْ نفس الوقت، على الرغم من أن بقية الحلقات فِيْ هذا المستوى، لذلك هذا عمل جميل للغاية “.

على جانبك؛ ورد مسعود على مدح نصرالله بنشره منشوره، عبر وظيفة “الأستوري” على حسابه على إنستجرام، شاكرا إياه على الثناء الذي اعتبره شهادة ومصدر فخر لما لها من مكانة فنية كبيرة. وكنت آمل أن تكون الأعمال التالية جيدة كَمْا كنت أعتقد.

كتب مسعود “أشكرك من أعماق قلبي الأستاذ يسري على هذه الشهادة التي أقدرها كثيرًا وتعَنّْي الكثير بالنسبة لي، خاصة أنها تأتي من مكانة فنية رائعة فِيْ مكانتك. أتمنى الشهادة التالية. سيكون جيدًا كَمْا تعتقد “.

بدأ مسلسل “A Dangerous Turn” قبل أيام، وحظي باستحسان كبير وقبول لدى المتابعين بعد الحلقات الثلاث الأولى منه، وتدور أحداثه حول مقتل فتاة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها “سلمى”، جسدها مرهف. وجدت فِيْ سيارة شخص اعتباري فِيْ مصر.

تم تكليف المقدم “هشام باسل خياط” بالتحقيق فِيْ جريمة القتل الغامضة هذه، لكشف هُوية الجاني ومعاقبته.

تتناول السلسلة مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، فضلاً عَنّْ التأثير السلبي لسوء استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبد الغفور، سمر موسى، محمد علاء، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، أحمد صيام، سلمى أبو ضيف، حمزة العجيلي، حنان سليمان، وغيرهم من نجوم الدراما المصريين والسوريين.