يسر فلوكس تنجو من حادث مروع.. السيارة كادت أن تشتعل بها

نجت المخرجة المصرية، اليسر فلوكس، من حادث خطير أودى بحياتها، كَمْا أعلنت عبر حسابها بموقع فِيْسبوك فِيْ الساعات الأخيرة، لتكسب تعاطفًا كبيرًا من متابعيها الذين أرادوا سلامتها.

نشرت ابنة الفنان فاروق فلوكس مجموعة من الصور لمحرك السيارة التي كانت تستقلها، موضحة أنها كادت أن تشتعل فِيْها النيران وهِيْ تسير فجأة، شاكرة من ساعدها من المصريين.

وعلق يسر، الذي كشف سابقًا عَنّْ مرض والده، على هذه الصور قائلاً “الحمد لله العرب فتنوا بي، المصريون بدوار .. الحمد لله على كل شيء .. ربنا كثير”. جيد.”

قبل نحو أسبوع، نشر يسّر صورة لوالده عبر حسابه على فِيْسبوك، وعلق قائلاً “العم فلوكس يخضع الآن لعملية جراحية. أرجوك صلوا على سلامته .. حفظه الله .. أبي”. أعز شخص فِيْ العالم، أنا فقط بحاجة للصلاة، ويقيني بالله هُو يقيني “. .

من جهته تحدث الفنان فاروق فلوكس عَنّْ تفاصيل العملية التي خضع لها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلَّى أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ومن المقرر أن يخرج من المستشفى بحسب تعليمات الأطباء.

وقال فِيْ بيان صحفِيْ “الحمد لله العملية تكللت بالنجاح وربنا شرّفني. أنا جالس على سرير المستشفى وأود أن أشكر كل من استفسر عَنّْي. الحمد لله على حضور أولادي و الأحفاد بجانبي، لكن لم يسألني أحد من النجوم ولم يتصل بي أحد بصدق “.

ظهر مؤخرًا العديد من نجوم الفن القديم، مثل فاروق فلوكس ونعيم عيسى وغيرهما، على شاشات التلفزيون، منتقدين تجاهلهم للظروف والأوقات الصعبة التي يمر بها زملاؤهم فِيْ المجتمع الفني بعد سنوات من العمل معهم.

قال عيسى الذي لعب دور المخوّل فِيْ مسرحية “الواد سيد الشغل” بطولة الفنان عادل إمام والراحل عمر الحريري والممثلة الراحلة رجاء الجداوي، عام 1985، فِيْ مقابلة تلفزيونية معروضة. قبل أيام، وهُو يشعر بحزن شديد وكرب على ظروفه.

خلال الاجتماع الذي كان له صدى كبير، سأل “لماذا انتهى بي المطاف بالرؤية والمرض والنوم فِيْ المنزل لماذا لا تخرج لما لا لماذا لا أحد يبيع لي لماذا لا يقوم زملائي بزيارتي