يسمى المعيار الذي يستخدم في المقارنة بحيث يعمل كباقي المجموعات التجريبية ما عدا المتغير المستقل لا يطبق عليه، يسمى بالعامل الثابت ، في ظل البحث عن الاجابة لتلك الأسئلة نود التعرف على أن العلوم التي سادت وأصبحت منتشرة في حياتنا اليومية هي علوم متعددة وكثيرة ومتنوعة ، وهنالك العديد من المصطلحات التي تتعلق بتلك العلوم فمنها ما هو مصطلح ثابت وهنالك مصطلحات قابلة للتغير ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ما هو المتغير الثابت والمتغير التابع

تنقسم المتغيرات المستخدمة أثناء النمذجة وإجراء بعض الاختبارات للعديد من التجارب إلى ثلاثة أقسام “تابع – مستقل – نوع آخر” حيث يمثل المتغير التابع التأثير، بينما يمثل المستقل الأسباب، وكل من يتم استخدام ثلاثة متغيرات في العديد من المجالات وتشمل الإحصاء والنمذجة والرياضيات والمحاكاة.

المعيار المستخدم في المقارنة بحيث يعمل مثل باقي المجموعات التجريبية باستثناء المتغير المستقل غير المطبق عليه يسمى العامل الثابت

من خلال البحث تبين أن المعيار الثابت هو المعيار الذي يستخدم أثناء المقارنة لكي يعمل مثل باقي المجموعات التجريبية باستثناء المتغير المستقل الذي لم يطبق عليه، وبناءً على ما سبق تم تحديده. وجدت ذلك

البيان صحيح.

مثال على أنواع المتغيرات في البحث العلمي

من الصعب فهم الطبيعة الدقيقة وآثار المتغيرات في البحث العلمي، لذلك سيتم تقديم مقال متعلق بهذه المتغيرات من خلال العلاقة بين الزيادة السكانية وعدد السكان والتأخير في إفريقيا، حيث تمثل هذه العلاقة المتغيرات التالية

متغير مستقل زيادة في عدد السكان.

المتغير التابع البلدان الأفريقية متخلفة.

المتغير الوسيط الدول المتأخرة داخل قارة إفريقيا.

يسمى المعيار الذي يستخدم في المقارنة بحيث يعمل كباقي المجموعات التجريبية ما عدا المتغير المستقل لا يطبق عليه، يسمى بالعامل الثابت ، تعرف المتغيرات بالعديد من الأقسام اهمها ثلاث أقسام وهي تابع / مستقل / نوع آخر ، وتعرفنا على العديد من أنواع المتغيرات في البحث العلمي .