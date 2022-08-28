يصل غدا للرياض.. النصر أنهى صفقة عالمية جديدة

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ مفاجأة كبيرة لجمهُور النصر الليلة، الأحد، أن مجلس إدارة مصالي المعمر انتهى من توقيع صفقة رفِيْعة المستوى لتعزيز صفوف الفريق.

عين النصر المدرب الفرنسي رودي جارسيا لإدارة الفريق الأول لكرة القدم، مع إضافة 4 لاعبين فِيْ صيف 2022، حتى الآن هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن. غريب.

وبحسب نواف التميمي، منفذ إعلامي مقرب من نادي النصر، فإن القيادة العالمية أكَمْلت توقيع الإجراءات مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس.

وجاء توقيع الإسباني ألفارو غونزاليس بناءً على طلب المدرب الفرنسي رودي غارسيا الذي سبق له الإشراف على تدريب اللاعب عَنّْدما كان مديرًا لفريق مرسيليا الفرنسي.

ومن المقرر أن يحل المدافع الفرنسي محل الأرجنتيني فونيس موري، الذي انتقل إلَّى نادي كروز أزول المكسيكي، خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

وأكد نواف التميمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، الأحد، أن الإسباني ألفارو غونزاليس سيصل الرياض غدا للخضوع لفحص طبي للتوقيع النهائي.

يتمتع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بخبرة واسعة فِيْ الملاعب الإسبانية والفرنسية، حيث سبق له أن مثل فِيْاريال وإسبانيول وراسينغ فِيْ الدوري الإسباني، وكانت محطته الأخيرة فِيْ الدوري الفرنسي مع مرسيليا.