يضم ياسر جلال وياسمين رئيس ونور.. حسم خلافات أبطال “ألف ليلة وليلة”

يشارك الفنان ياسر جلال فِيْ السباق الرمضاني المقبل فِيْ دورة “ألف ليلة وليلة” برفقة ياسمين رئيس ونور اللبنانية.

علم موقع “العرب اليوم” من أحد المقربين من عائلة العمل أن نجومه اختلفوا على أولوية الأسماء على العَنّْاوين، لكن شركة الإنتاج حسمت الأمر بإصدار اسم ياسر جلال للألقاب، بشرط أن يكون لكل فنان اسم. ملصق منفصل أثناء الدعاية للعمل.

وخلال أحداث المسلسل، يتزوج ياسر جلال من ياسمين رئيس، حتى يلتقي نور اللبنانية خلال الأحداث ويقع فِيْ حبها، وتبدأ ياسمين رئيس فِيْ الشجار مع عشيق زوجها.

المسرحية من تأليف أنور عبد المغيت، وإخراج إسلام خيري بدلاً من حسام علي بعد اعتذاره عَنّْ المسرحية، ومن المقرر عرضها فِيْ ماراثون رمضان 2023، وقال عدد من النجوم منهم شيري عادل وميان الهى، سوف يشارك فِيْها.

شارك الفنان ياسر جلال فِيْ سباق الجري الرمضاني 2022 بمسلسل “الاختيار 3″، وجسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وتضمن العمل الدرامي عددًا كبيرًا من البدايات. نجوم الطبقة، أبرزهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين، والعديد من الفنانين الآخرين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

من جانبها، أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، فِيْ وقت سابق، أنها ستنضم إلَّى طاقم عمل مسلسل “بابا المجال” الذي يجمعها بالفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه فِيْ موسم رمضان 2023 بعد فوزه به. المشاركة فِيْ رمضان 2022 بمسلسل “ملك الجدانة”.

كَمْا تتطلع ياسمين إلَّى طرح فِيْلمها القادم “أنا لحبيبي” بطولة محمد الشرنوبي وكريم فهمي وسوسن بدر وبيومي فؤاد وتأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري. تدور أحداث الفِيْلم فِيْ إطار رومانسي.

صدر مؤخرًا فِيْلم “خطة مازنجر” فِيْ دور السينما العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفِيْلم فِيْ بوليفارد سينما بالمملكة العربية السعودية، وشارك فِيْ بطولته حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، سما إبراهِيْم، مصطفى سعفان، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، إخراج رامي رزق الله وإنتاج أكا ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.