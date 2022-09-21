يعقوب الفرحان لا أدري من أنا.. وكنت سعيدا بالزواج من غير ديانتي

فتح الممثل السعودي يعقوب الفرحان قلبه، وتحدث فِيْ ظهُور إعلامي نادر عَنّْ تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية، من بينها موضوع انفصاله عَنّْ زوجته ليلى اسكندر، وتطرق أيضًا إلَّى بعض الجوانب المهنية.

كانت البداية عَنّْدما لم يستطع يعقوب الفرحان وصف نفسه. عَنّْدما سأله مقدم البرنامج أنس بوخش، وصف نفسه، أجاب بعد حالة فكرية بصراحة، لا أعرف من هُو يعقوب. “

وأضاف الممثل السعودي أن هناك حالة قلق دائمة عليه، وهُو يحاول دائمًا التعامل مع مشاعره بشكل عام دون الشعور بأنه منهك لها، وأشتاق لسماع صوتي، فِيْ التمثيل أعبر كثيرًا عَنّْي. مشاعر.

طفولة يعقوب الفرحان

وأكد الممثل أنه عاش طفولة سعيدة، فلديه ثلاثة أشقاء وشقيقتان، وهُو الأصغر منهم، أبسط من ذلك.

يعقوب الفرحان يتحدث عَنّْ علاقته مع ليلى اسكندر

وكشف يعقوب الفرحان أن أصعب قرار اتخذه هُو طلاق زوجته ليلى اسكندر، مشيرًا إلَّى أن الأمر استغرق وقتًا معه، لوجود ابن يجمعهما، وكان هناك انفصال فِيْ العلاقة. أولا ثم كان هناك الطلاق.

وأضاف الفرحان “رغم الصعوبة التي يواجهها، إلا أنه يأتي مع دروسه ويحاول إبقاء الأسرة والحفاظ على العقل، ويحاول إبعاد الطفل عَنّْ أي أجواء سامة، وأخذت وقتي فِيْ الموضوع عَنّْ الآخر”. . “

وأوضح أن علاقته بـ “أم يوسف” ليلى اسكندر جيدة جدا رغم كل ما حدث، وعلق قائلا “أكيد أنها غير مسئولة عَنّْ يوسف”.

وعلق على زواجه يختلف عَنّْ دينه وجنسيته، وها هُو الحديث عَنّْ ليلى اسكندر، فقال “أسعدتني عَنّْدما اتخذت قراري بالزواج من غير ديني، ولا أندم على ذلك. النهاية أنا مع امرأة.

وشدد على أن موضوع الحب بالنسبة له يرتبط بالعطاء والوجود بجانب المحبوب.

وعَنّْ اهتمام الجمهُور والتدخل فِيْ حياته الشخصية، قال إن فضول الناس عَنّْه يضايقه، لكنه يدرك أن هذا جزء من الشهرة، لكن الواقع أبسط بكثير مما هُو مكتوب فِيْ الصحف، منذ وضعه.

يتأثر بوفاة والدته

وروى يعقوب الفرحان وفاة والدته فِيْ أغسطس الماضي قائلاً “تلقيت خبر وفاة والدتي ولم أصدق ذلك لأني كنت أتمنى أن تتعافى، وفِيْ طريقنا للغسل تحدثت معها فِيْ عربة الموت”. . وتابع “أمي صنعت إخوتي ولدي علاقة طيبة ووثيقة”.

وأشار الممثل السعودي إلَّى أن نجله يوسف يدعمه فِيْ كثير من الحالات، “أشعر أن ابني يوسف يريحني ويدعمني رغم صغر سنه”.