يعقوب الفرحان يغضب ليلى اسكندر بتجاهلها.. والأخيرة تهاجمه

يبدو أن حرب كلامية اندلعت بين الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر وزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، فِيْ سياق تعليق الأخير على انفصالهما لأول مرة.

وقال الفرحان فِيْ مقابلة تلفزيونية فِيْ النبأ المتداول حول أسباب انفصالها عَنّْ ليلى اسكندر، إنه لا يمانع فِيْ الرد على هذه الشائعات، مبينًا أنه لا يهتم بالرد على مثل هذه النميمة أو توضيح الأمر.

وعلق الممثل السعودي “أنا لا أهتم بهذه الأمور، ولا أشعر أن أحدًا يهتم بي. أنا لا أعيش حياتي والأشياء مثالية، ولا توجد مشكلة”، الأمر الذي أثار غضب ليلى على ما يبدو. اسكندر.

لم ينتظر إسكندر طويلاً، إذ انتشر مقطع فِيْديو مأخوذ من حسابه على سناب شات يعلق على تصريحات يعقوب الفرحان.

تساءلت ليلى اسكندر لماذا نسيت يعقوب الفرحان الحديث عَنّْها فِيْ ظل الاسئلة المتكررة والمصير الاعلامي عَنّْها. وفِيْ فِيْديو آخر قال “أنا أعمل وبعرق جبين أعرض الريال لأدفع لابني”.

وظهر فِيْ فِيْديو ثالث مخاطبا يعقوب الفرحان قائلا خافوا واتبعوني … تقبلوها لي ولابني. أوه، إلقاء اللوم على المهزلة (…) “. مشيرة إلَّى أنه قد انتهى لتوه من الاتصال بوالدته.

وكتب أيضًا منشورًا يقول “الرجل زوجته وابنه البالغ من العمر 3 سنوات بايعوا والدته من أجله ولا يتوقعون هذا جوابه فِيْلمك مجرد تخيل، استنتاجك الصغير، ويسأل الصحافة عَنّْي “.

وأضافت “الحمد لله، لقد اعترفت على لسانك أن لا أحد يهتم بك إلا أنك زوجي، وأنك تتجاهل ابنك وقداستك وحبك لي”. وأنا أتحداك فِيْ رأي ابني، يا لك من خاتمة قليلة، أنك لم تحترم العشرة، وأن ربي يعطيها ولا يهملها.

وأضافت “هل يعرف الجميع من أنت ومن أنت ومن ليس ومن يدير المنزل لقد تحدثت إليك كثيرًا، وعَنّْدما سألوك أجبت بحقيقتك لم أجلس التفت إليها، قلت لك بعد أن عشت حياتي، ولكن ليس كثيرًا. لديك طفل يبلغ من العمر 4 سنوات. قلت ما أصلي وقلت من يمثلك “.

أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر المقيمة فِيْ السعودية، انفصالها عَنّْ زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، عبر حسابها على “سناب شات” فِيْ 31 يوليو 2022.