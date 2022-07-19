يعقوب بوشهري يكشف مواصفات شريكة أحلامه تحب الترتيب والنظافة

أثار النجم الكويتي الشهِيْر على سناب شات يعقوب بوشهري موجة من الجدل والانتقادات بعد أن كشف عَنّْ مواصفات شريك حلمه الذي يرغب فِيْ الزواج منه فِيْ المستقبل.

اشترط يعقوب بوشهري أن تكون زوجته المستقبلية تشبهه فِيْ كل شيء، موضحًا أن من واجباتها إملاء منزلها ورعاية زوجها والاعتناء به والعَنّْاية بأناقته، قال فِيْ فِيْديو شاركه عبر سناب شات “من واجباتها أن تدير عقلها عليك، وهِيْ ركن منزلك، أي رجل متزوج، ومن الضروري أن تسأله زوجته إذا لم تراه مصفف شعر، أسأله يا حبيبتي، لماذا هُو ليس مصفف شعر .. عليك أن تعتني بزوجك وتشتري له شفرة وتصلحه “.

وأكد أنه شخص يحب النظام والنظافة، مشيرًا إلَّى أنه حتى الآن لم يجد فتاة تشبهه بهذه الصفات، قائلاً “أنا أحب الترتيب وأحب النظافة، وهذا أمر يزعجني، لأنني لا أجد إنسانًا مفِيْدًا لأن أكون أنا … يقول أحدهم إنني أشعر بالراحة معك … لماذا ترتاح “عليا، أشعر بالأسف لكل رجل اعتدت رؤيته فِيْ الأربعينيات من عمره ويقولون إنه عجوز، لأننا أطفال “.

وعبر رواد مواقع التواصل عَنّْ غضبهم من تصريحات بوشهري ووصفوها بـ “المتناقضة”. وعلق أحدهم “بينما تحب التنظيف، لماذا تبحث فقط لتنظيف نفسك” ما هُو التناقض، إذا كان الرجل غير أنيق، أي العيب هُو الوقت، وليس عيبه، فهُو المسؤول عَنّْ نظافتها، وليس الطفل، فِيْغير حفاضه، ويستعملها، ويفعلها. “

وأضاف آخر “اسمه رجل وليس فتى. حتى لو كانت تنظف وتصلح له الأشياء”.

وكان بوشهري قد أثار الجدل فِيْ وقت سابق بنشره تغريدة تحث على الزواج المبكر وشرح فوائده، خاصة بعد رؤية أصدقاء يحتفلون بتخرج أبنائهم من المدرسة الثانوية.

وقال فِيْ تغريدته “بارك الله فِيْك، اليوم أرى فِيْ غرفتي الخاصة، معظمكَمْ يحتفل بتخرج أبنائه من المدرسة الثانوية. بارك الله فِيْك، وبارك الله فِيْك، بل الزواج المبكر نعمة ولكَمْ. لن تعرف ذلك “. قيمتها ما لم تكبر .. أنصح الشباب بالزواج. أنا آسف على نصيحتك “.

من ناحية أخرى، كشف بوشهري عَنّْ رغبته فِيْ الزواج من 4 سيدات، أثناء حديثه مع أصدقائه، مشيرًا إلَّى أنه قادر ماليًا ويمكنه جعلهم يفهمون، وقال فِيْ مقطع فِيْديو شاركه على حسابه على سناب شات يومًا ما سأدع يفهمون، سيجلسون جميعًا معًا ويتناقشون “.

وأضاف “لا تجعل أي شخص يتزوج 4 حريم يتظاهر وكأنك تملك العالم”.

قاطعه أحد أصدقائه قائلاً “يجفون لعابك”، أي أنهم سيتعبونه كثيراً. أجاب ليرد بدوره “أنا من أصفى بطونهم وأجعلهم يسحبون شعرهم”.