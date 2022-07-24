يعقوب قمر الدين دبيازة فيديو تليغرام يتصدر الترند، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بكثرة في العراق، وتصدر هذا الفيديو العديد من المواقع مما اثار الجدل بخصوص الفيديو، فتظهر في الفيديو البنت العراقية وتقوم بعمل لقطات في الفيديو، وتم تسريبه من حساب مجهول، فما هي تفاصيل هذا الخبر، هذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا في موقع العرب اليوم، تابعونا.

فيديو البنت اللي منتشر في العراق كامل

قام أحد الحسابات المجهولة نشر مقطع فيديو غير أخلاقي لفتاة تظهر في الفيديو وتدعي أنها من مدينة العراق، وتظهر هذه الفتاة في مواقف غير أخلاقية، وتقوم بفعل حركات غير أخلاقية في الفيديو، وانتشر هذا الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا واصبح يتصدر محركات البحث على قوقل، وانتشر الفيديو فور انتشاره على نطاق واسع من خلال منصات الوسائط.

واكد رواد السوشيال ميديا ان الفتاة التي ظهرت في الفيديو عراقية الجنسية وتم بثه من خلال حساب الفتاة الرسمي، وقام رصده من قبل ضعيف الروح و هو ما ساعد على انتشار الفيديو وانتشاره على نطاق واسع. منصات التواصل الاجتماعي للتداول، وهناك شكوك حول جنسية الفتاة فالبعض يقول إنها فتاة سورية والبعض الاخر يقول إنها فتاة عراقية، وآخر يقول أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست من أصل عربي على الإطلاق.

يعقوب قمر الدين دبيازة فيديو تليغرام يتصدر الترند

سوف نقوم بعرض الفيديو الخاص بالفتاة الذي تم نشره من قبل يعقوب قمر الدين دبيازة فيديو تليغرام يتصدر الترند، ويجب التعامل بحرص عند تحميل الفيديو حتى لا يسبب الضرر الى الهاتف، وتم نشر هذا الفيديو على جميع منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، واصبح يتصدر محركات البحث بشكل كامل، مما اثار الجدل بخصوص الفيديو، فتظهر في الفيديو البنت العراقية وتقوم بعمل لقطات في الفيديو، وتم تسريبه من حساب مجهول،