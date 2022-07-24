يعقوب قمر الدين دبيازة فيديو تليغرام يتصدر الترند، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في مجينة العراق، فهذا الفيديو حصد التريند اليوم في العراق، مما أثار الجدل بخصوص هذا الفيديو، ويبث هذا الفيديو لقطات لفتاة عراقية تعرض لقطات مسيئة في الفيديو، وتم تسريب الفيديو من حساب مجهول الى مواقع التواصل الاجتماعي وتم نشره مع صباح هذا اليوم، ومن خلال مقالنا اليوم في موقع العرب اليوم سوف نتحدث عن يعقوب قمر الدين دبيازة فيديو تليغرام يتصدر الترند، تابعونا.

فيديو البنت اللي منتشر في العراق بشكل كامل

مع صباح اليوم انتشر فيديو من حساب مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وكان هذا الفيديو يحتوي على مشاهد لفتاة مخلة للآداب، وتقوم بعرض حركات غير أخلاقية، وانتشر هذا الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والان أصبح يتصدر جميع المواقع بشكل كبير، وانتشر الفيديو فور انتشاره على نطاق واسع من خلال منصات الوسائط، وكانت جنسية الفتاة التي تصدرت في الفيديو هي عراقية الجنسية، وتم رصد الفيديو من خلال حساب ضعيف الروح الذي ساعد في انتشار هذا الفيديو بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي للتداول، وهناك شكوك عديدة حول جنسية الفتاة فبعض رواد السوشيال ميديا يقول إنها فتاة سورية والبعض الاخر يقول إنها فتاة عراقية، وآخر يقول أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست من أصل عربي على الإطلاق.

يعقوب قمر الدين دبيازة فيديو تليغرام يتصدر الترند

سوف نرسل لكم الرابط المباشر للفيديو الخاص بالفتاة الذي تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في العراق، ويجب التعامل بحرص عند تحميله حتى لا يسبب الضرر الى الهاتف، وتم اثارت الجدل بخصوص هذا الفيديو لانه مخل للأخلاق وتظهر فيه الفتاة بمواضع مخلة للآداب، وتقوم بعمل لقطات في الفيديو، وتم تسريبه من حساب مجهول الذي قام بتسريب الفيدويو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضعنا لكم فيديو الفتاة العراقية التي ظهرت فيه تقوم بعرض اللقطات غير الاخلاق وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.