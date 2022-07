يعيدنا لذكريات صراع العروش.. أحداث مشوقة فِيْ تريلر House Of The Dragon

تم إصدار المقطع الدعائي الأول لسلسلة House of the Dragon المرتقبة على YouTube ويركز على الحركة والدراما والاختيار الصعب لوريث العرش الحديدي لملكية Westeros، بينما يبدو أن عائلة Targaryen تتحكَمْ فِيْ القوة.، مثل عروض الفِيْديو التشويقية.

تدور أحداث House of the Dragon قبل 200 عام من Game of Thrones، وسيعقب سقوط عائلة Targaryen الحرب الأهلية بين الفصائل المتنافسة، والمعروفة أيضًا باسم “Dance with Dragons”.

ومن المتوقع أن يتضمن المسلسل جرعة من العَنّْف، حيث أنه فِيْ أحد المقاطع تعرض الممثل “مات سميث” للتهديد بالسكين فِيْ مسلسل Game of Thrones.

وفِيْ حوار مع “هُوليوود ريبورتر” قال مخرج مسرحية “ميغيل سابوشنيك” إن المسلسل فِيْ جوهره يدور حول أربع شخصيات “هناك الملك وشقيقه وابنة الملك وأفضله. يا صاحبي. لذا فإن أفضل صديق يصبح زوجة الملك وبالتالي الملكة “.

وتابع “القِصَّة هِيْ فِيْ الأساس،” ماذا لو كان لصديقك ووالدك علاقة غرامية “وهُو أمر يصعب على معظم الناس تخيله، ولكنه طبيعي نسبيًا عَنّْدما يتعلق الأمر بعائلة تُعرف باسم سفاح القربى (عائلة تارقيريان) . “

الجدير بالذكر أن مسلسل House of the Dragon مبني على رواية The Dying of the Dragons وهِيْ رواية مقتبسة من كتاب للمؤلف جورج آر آر مارتن بعَنّْوان Fire & Blood لعام 2022، لكن مارتن كشف أن هناك اختلافات بين الجديد. سلسلة. والكتاب الذي تستند إليه حقائقه تفاصيل مختلفة عَنّْ شخصية “Viserys Targaryen”.

بالنسبة للنجوم المشاركين، سيحضر النجم مات سميث دور الأمير دامون تارجارين، والممثلة إيما دارسي فِيْ دور منافسته الملكية الأميرة رينيرا تارجارين، وأوليفِيْا كوك فِيْ دور السيدة أليسينت هايتور، وبادي كونسيدين كَمْلك، وستيف توسان فِيْ دور اللورد كورليس. فِيْلاريون، إيف بيست فِيْ دور زوجته الأميرة رين تارجارين، فابيان فرانكل فِيْ دور السير كريستون كول، وسونويا ميزونو فِيْ دور ميساريا.

من ناحية أخرى، يعود الملحن رامين جوادي لتقديم قطع ملحمية فِيْ المسلسل، بما فِيْ ذلك موسيقى الزهرة بالفراء التي ظهرت فِيْ الإعلان التشويقي. تلعب الموسيقى دورًا مهمًا وأساسيًا فِيْ عالم قصص جورج آر آر مارتن.

تجاوزت تكلفة إنتاج House Of The Dragon 200 مليون دولار ؛ وهُو رقم ضخم سواء فِيْ عالم التليفزيون أو السينما.