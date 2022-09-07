يكتب حرف النون في خط الرقعة بهذا الشكل ، قد يتسائل العديد من الاشخاص ممن يحبون الكتابة والتخطيط حول معرفة كتابة الحروف بالعديد من الخطوط والتي يعد أبرز تلك الخطوط خط الرقعة ، وهو يعد من الخطوط المستخدمة في اللغة العربية ، والتي ذات اهمية كبيرة ، ويعتبر من الخطوط التي تم الاكتشاف لها على يد العثمانيون ، وصفات خط الرقة وبعض الأمثلة على الحروف بخط الرقعة ، تابعو معنا .

ما هو خط التصحيح

خط الرقة هو أحد أنواع خطوط اللغة العربية التي اكتشفها العثمانيون. خط الرقعة سهل الاستخدام. إنه خط حديث يسهل قراءته وكتابته. يُلاحظ في حروف خط الرقعة أنه قصير ومستقيم ومكون من نقاط. بالإضافة إلى ذلك، فهو أحد الخطوط المرنة الصريحة التي يتم تشكيلها للضرورة فقط، لذلك نجدها الأكثر استخدامًا. في العالم العربي، يتم تحديد خط التصحيح من خلال قواعده الرسمية الخاصة.

الحرف N مكتوب في خط التصحيح بهذه الطريقة

عند كتابة حرف النون بخط الرقة، يلاحظ وجود مرونة واضحة، حيث أن المنحنيات في حرف النون قصيرة وغير واضحة، وهذا يعتبر من أهم وأبرز كتابة الكلمات والحروف في اللغة العربية، فالعبارة المعروضة في كتابة حرف النون بخط الرقة هي

الجواب صحيح.

ما هي قواعد خط التصحيح

ومن أهم قواعد كتابة الحروف بخط الرقة ما يلي

يتم رسم بعض حروف اللغة العربية فوق الخط، مثل رع، والبعض الآخر مرسوم على الخط، مثل الحرفين ألبا وتاء.

يرسم الجزء العلوي من الحروف فوق الخط والجزء الآخر أسفل الخط، مثل العين والجين.

تم رسم حرف “هاء” على السطر الموجود في بداية الكلمة ونهايتها، وهو مرسوم على السطر وينزل قطريًا تحته في منتصف الكلمة.

رسم الحرفين “Sin” و “Shin” بدون أسنان.

تم تعتيم جميع الأحرف باستثناء fa و qaaf في منتصف الكلمة.

يكتب حرف النون في خط الرقعة بهذا الشكل ، خط الرقعة هو أحد الخطوط المعروفة باهميتها في اللغة العربية والتي هرفت في زمن العثمانيون منذ القدم ، ويعد من الخطوط التي يسهل كتابتها وقرائتها بشكل سهل دون صعوبة .