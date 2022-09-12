يلين اقتصاد أميركا يواجه خطر الركود.. وسنتغلب عليه

وقالت إن الولايات المتحدة تواجه يوم الأحد “خطر” حدوث ركود، حيث قد تؤدي حربها ضد التضخم إلَّى إبطاء اقتصاد البلاد، لكن لا يزال من الممكن تجنب ركود خطير.

وأشارت إلَّى أن ركود الاقتصاد الأمريكي يمثل “مخاطرة” عَنّْدما يشدد مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سياسته النقدية لمواجهة التضخم.

وأضافت يلين “من المؤكد أننا نراقب هذه المجازفة”. “لكن لدينا سوق عمل قوي للغاية، وأعتقد أنه يمكن الحفاظ عليه”.

وتابعت “سوق العمل لا يزال متوتراً للغاية مع نقص كبير فِيْ العمالة، حيث ارتفع معدل البطالة إلَّى حد ما فِيْ أغسطس”.

وأشارت إلَّى أنها لا تزال متفائلة بأن الاقتصاد الأمريكي سيكون قادرًا على تجاوز الركود الاقتصادي.

أوضحت يلين فِيْ مقابلة مع شبكة CNN أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيحتاج إلَّى مهارة كبيرة وبعض الحظ السعيد أيضًا لتحقيق ما نسميه أحيانًا “الهبوط السلس”.

وقالت “آمل أن نصل إلَّى هبوط سلس، لكن الأمريكيين يتفهمون الحاجة إلَّى خفض التضخم، وعلى المدى الطويل … لا يمكن أن يكون لدينا سوق عمل قوي دون السيطرة على التضخم”.

مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي فِيْ الربعين الأولين من عام 2022، تماشياً مع التعريف الكلاسيكي للانكَمْاش، كررت يلين أن هذا ليس هُو الحال.

فِيْ مواجهة التضخم المرتفع – الذي وصل إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا فِيْ يونيو عَنّْد 9.1٪، قبل أن ينخفض ​​قليلاً فِيْ يوليو – يرفع البنك المركزي أسعاره الرئيسية تدريجياً من أجل تخفِيْف الضغوط التضخمية، بينما يأمل فِيْ ألا تخرج هذه الخطوة أكبر بنك فِيْ العالم عَنّْ مساره. اقتصاد. بالطبع.

تستخدم البنوك التجارية أسعار الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفِيْدرالي لتعيين شروط أسعار الفائدة التي تقدمها لعملائها من الأفراد والشركات، وتقلل المعدلات الأعلى من الاستهلاك والاستثمار.