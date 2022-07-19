يلين تطلق تحذيرا شديدا للدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي

وقالت إن الولايات المتحدة ستجعل، يوم الثلاثاء، الدول التي تسيء إلَّى النظام الاقتصادي العالمي أو تنتهكه، تواجه عواقب وخيمة.

وأضافت يلين أن “روسيا تستخدم التكامل الاقتصادي كسلاح”، داعية جميع الدول المسؤولة إلَّى الاتحاد فِيْ مواجهة الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وأعربت وزيرة الخارجية الأمريكية عَنّْ ارتياحها للمحادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين بشأن وضع سقف مقترح لأسعار النفط الروسي خلال زيارتها لسيول، المحطة الأخيرة فِيْ زيارتها التي تستغرق 11 يومًا إلَّى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

أجرت يلين مناقشات منفصلة مع الاقتصاديات الكوريات ورائدات الأعمال لمناقشة كَيْفَ يمكن لزيادة مشاركة المرأة فِيْ القوة العاملة أن تعزز النمو الاقتصادي.

وتجول وزير الخزانة الأمريكي فِيْ مرافق إحدى أكبر الشركات فِيْ كوريا الجنوبية، مجموعة “إل جي”، التي أعلنت مؤخرًا عَنّْ استثمارات فِيْ تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية فِيْ الولايات المتحدة.