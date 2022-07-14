يلين تعتبر ارتفاع التضخم الأميركي غير مقبول

لقد اعتبرت أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول، مما يجعله أولوية قصوى لإدارة الرئيس جو بايدن.

وأضافت يلين أن إدارة بايدن تعمل على خفض أسعار الطاقة، معربة عَنّْ أملها فِيْ أن يصدر الكونجرس تشريعًا لخفض التكاليف على المستهلكين.

وأوضحت أن التشريع قيد الدراسة يتضمن تقليص عجز الموازنة.

قال وزير الخزانة الأمريكي إن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي سيحد من عائدات روسيا ويساعد فِيْ الحفاظ على إمدادات النفط العالمية.

وفِيْ سياق آخر، أعلنت يلين أن رفع أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة يتقدم على باقي دول العالم، الأمر الذي يساهم فِيْ ارتفاع سعر صرف الدولار.