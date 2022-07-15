يلين قبيل اجتماع يضم وزير المالية الروسي حرب أوكرانيا “أكبر تحد” للاقتصاد العالمي

قال وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس، قبل اجتماع وزاري لمجموعة العشرين فِيْ إندونيسيا، إن “التحدي الأكبر” للاقتصاد العالمي جاء من الحرب فِيْ أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفِيْ فِيْ جزيرة بالي الإندونيسية “التحدي الأكبر بالنسبة لنا يأتي من الحرب التي بدأتها روسيا” فِيْ أوكرانيا.

وأضافت “نشهد تداعيات هذه الحرب فِيْ جميع أنحاء العالم خاصة فِيْ أسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي”.

وقالت يلين “يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي رؤية واضحة لكَيْفَِيْة محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العواقب الاقتصادية والإنسانية العالمية لهذه الحرب”.

هزت الحرب التي اندلعت فِيْ 24 فبراير فِيْ أوكرانيا الأسواق العالمية، مما أدى إلَّى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم أزمة الغذاء والطاقة التي تهدد بزعزعة استقرار البلدان الأكثر ضعفاً.

يزور وزير الخزانة تحت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالي، إندونيسيا، للمشاركة فِيْ اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية يومي 15 و 16 يوليو.

قالت يلين إنها تريد الضغط على نظرائها فِيْ مجموعة العشرين لوضع سقف لأسعار النفط الروسي بهدف حرمان موسكو من التمويل اللازم لمواصلة الحرب فِيْ أوكرانيا وفِيْ الوقت نفسه كبح التضخم.

وقالت “تحديد السعر من أقوى أدواتنا، لأنه سيحرم بوتين من الإيرادات التي تحتاجها آلة الحرب”.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أنها تأمل فِيْ أن تنضم الهند والصين إلَّى المبادرة، لأنها “تخدم مصالحهما الخاصة” من خلال خفض أسعار الوقود للمستهلكين فِيْ جميع أنحاء العالم.

وأشارت جانيت يلين إلَّى أن الهدف الآخر لاجتماع مجموعة العشرين هُو تشجيع الدول الدائنة الرئيسية، بما فِيْ ذلك الصين، على إبرام اتفاقية لخفض ديون الدول الفقيرة، مشيرة بشكل خاص إلَّى اقتصاد سريلانكا المفلس.

وقالت “من الواضح أن سريلانكا غير قادرة على سداد ديونها وآمل أن تكون الصين مستعدة للتعاون معها لإعادة هِيْكلة الديون”.

وشدد المسؤول الأمريكي على أنه “لا ينبغي أن يكون لممثلي نظام بوتين مكان فِيْ هذا المنتدى”.

لكنها رفضت القول ما إذا كانت الدول الغربية ستوافق على مقاطعة المسؤولين الروس والانسحاب من الاجتماع، كَمْا فعلوا فِيْ اجتماع سابق للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين فِيْ أبريل.

“لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد … لكن يمكنني أن أخبرك أنني سأعبر عَنّْ رأيي بشأن الُغُزو الروسي بأقوى طريقة ممكنة … سأتحدث عَنّْ تأثيره على أوكرانيا وسأدينه.” قالت.

وقالت “أتوقع أن يفعل الكثير من الزملاء الشيء نفسه”.

صرح المنظمون الإندونيسيون أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف سيحضر الاجتماع تقريبًا هذه المرة، وسيكون له ممثل فِيْ مكان الاجتماع.

فِيْ الأسبوع الماضي، حضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعًا لنظرائه فِيْ مجموعة العشرين، لكنه واجه سيلًا من الاتهامات بشأن الحرب وغادر الاجتماع فِيْ منتصف النهار.

وتأتي تصريحات جانيت يلين بعد يوم من تحذير المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من التوقعات الاقتصادية العالمية “القاتمة”.

وقالت جورجيفا إن المؤسسة المالية ستخفض مرة أخرى هذا الشهر توقعاتها للنمو لعامي 2022 و 2023، بعد خفضها فِيْ أبريل.

فِيْ مذكرة، حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاع الأكبر من المتوقع فِيْ التضخم يمكن أن “يشعل التوترات الاجتماعية”.

ومع ذلك، أحرزت روسيا وأوكرانيا تقدمًا يوم الأربعاء فِيْ المفاوضات بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وأعلنت تركيا عَنّْ إجراء مزيد من المحادثات حول هذه المسألة الأسبوع المقبل.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أعرب عَنّْ أمله فِيْ التوصل إلَّى “اتفاق رسمي” قريبًا، عَنّْ “بارقة أمل” لأولئك الذين يعانون من الجوع.

وعلى هامش الاجتماع، وقعت 11 دولة آسيوية، من بينها إندونيسيا والهند وهُونغ كونغ وسنغافورة، “إعلان بالي” تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للالتزام بتعزيز الشفافِيْة الضريبية بين اقتصاداتها.

ورحب الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، بـ “الالتزام السياسي الواضح” للموقعين، مشيرًا إلَّى أن دول المنطقة تخسر فعليًا حوالي 25 مليار دولار من عائدات الضرائب سنويًا بسبب الأصول الخارجية.