يمتلك مليار برميل نفط.. ماذا تعرف عَنّْ الهندي الذي تفوق على بيل جيتس

منذ أكثر من 3 عقود، تمرد غوتام أداني على تعليمه الجامعي وعلى تجارة المنسوجات الصغيرة لوالده لمتابعة طموحاته من خلال التجارة خارج الهند.

على مدار العقود اللاحقة، تمكن الهندي، الذي بدأ حياته المهنية فِيْ سن السادسة والعشرين، من امتلاك ثروة ضخمة تعادل مليار برميل من النفط.

مع ثروته المقدرة من قبل “بلومبيرج” بنحو 112 مليار دولار، استطاع عداني أن يحتل المرتبة الرابعة بين أثرياء العالم، متقدما على “السكان المخضرمين” فِيْ القائمة مثل بيل جيتس ووارن بافِيْت.

مهنة غوتام عداني

لم يكَمْل العداني تعليمه الجامعي، وفضل بدلاً من ذلك متابعة طموحه التجاري، الذي اشتق جزء منه من تجارة المنسوجات لوالده، حيث كان يعمل بائعًا فِيْ متاجر الألماس.

فِيْ سن ال 26، بدأت الحياة العملية الحقيقية لـ Adani من خلال تأسيس شركة لتصدير السلع فِيْ عام 1988.

بعد سنوات عديدة من النضال فِيْ هذا العالم، تمكن عداني من بناء إمبراطورية اقتصادية حقيقية تعمل فِيْ كل ما يتعلق بالبنية التحتية.

يشغل غوتام أداني حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية “Adani Group”، إحدى الشركات الرائدة فِيْ مشاريع البنية التحتية فِيْ العالم.

يسيطر Adani على ميناء Mundra، أكبر ميناء فِيْ الهند، واستحوذ Adani على حصة 74 ٪ فِيْ مطار مومباي الدولي، ثاني أكثر المطارات ازدحامًا فِيْ الهند فِيْ سبتمبر 2022.

وهِيْ الآن أكبر مشغل للموانئ فِيْ البلاد.

تمتلك عداني حصصًا فِيْ شركات تعمل فِيْ مجالات الطاقة والطاقة الخضراء والغاز والموانئ والعقارات وغيرها.

يمتلك 75٪ من الأسْهُمْ فِيْ Adani Enterprises و Adani Power و Adani Transmissions، وفقًا لإيداعات البورصة فِيْ مارس 2022.

كَمْا أنها تمتلك حوالي 37٪ من توتال عدني للغاز، و 65٪ من موانئ العدني والمنطقة الاقتصادية الخاصة، و 61٪ من شركة عداني للطاقة الخضراء.

يريد عداني أن يصبح أكبر منتج للطاقة الخضراء فِيْ العالم وقال إنه سيستثمر ما يصل إلَّى 70 مليار دولار فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة.

فِيْ مايو 2022، اقتحم Adani أعمال الأسمنت عَنّْدما فاز بمناقِصَّة الاستحواذ على أعمال الأسمنت العملاقة السويسرية Holcim فِيْ الهند مقابل 10.5 مليار دولار.

يمتلك Adani شركة Abbot Point، وهِيْ مشروع مثير للجدل لتعدين الفحم فِيْ أستراليا.

يوصف المنجم بأنه أحد أكبر مناجم الفحم فِيْ العالم.

تعد Adani Group أيضًا أكبر منتج للفحم الحراري فِيْ الهند وأكبر تاجر فحم.

سنتان من النجاح الباهر

فِيْ غضون عامين فقط، ارتفعت ثروة Adani الشخصية من حوالي 9 مليارات دولار فِيْ عام 2022 إلَّى 90 مليار دولار فِيْ عام 2022، وفقًا لبيانات فوربس.

وتمكن الملياردير الهندي غوتام أداني من إضافة 34 مليار دولار إلَّى ثروته الضخمة خلال حوالي 6 أشهر من عام 2022، مما مكنه من احتلال مكانة الأمريكي بيل جيتس فِيْ قائمة أغنى أثرياء العالم.

وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، يعد Adani حاليًا أغنى رجل فِيْ آسيا ورابع أغنى شخص فِيْ العالم.

أداني يبلغ من العمر 60 عامًا، هندي، مقيم فِيْ الهند، متزوج وأب لطفلين.

كَمْ هِيْ ثروة عداني

وتعادل ثروة عداني الحالية 64.9 مليون أوقية من الذهب أو 1.09 مليار برميل من النفط.

تساوي ثروته 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وفقًا لبلومبرج.

تمثل ثروته أيضًا 1.5 فِيْ المائة من إجمالي ثورات أغنى 500 شخص على هذا الكوكب.