اي مما يلي يمثل تزاوجا ينتج نباتات جميعها طويلة t تمثل الطويلة t تمثل القصيرة ، الكائنات الحية متعددة وتوجد حول الكره الأرضية ومنها النباتات والحيوانات والإنسان وكذلك الكائنات الحية الدقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا والطحالب والفطريات ويوجد الكائنات الغيم حية مثل الكواكب وسطح الأرض وجميع الكائنات خلقها الله عز وجل، وقامت مادة الأحياء بدراسة كافة أنواع الكائنات الحية والغير الحية دراسة تفصيلية.

ما هو التزاوج في علم الأحياء

التزاوج بمعنى الهندسة الوراثية التي يتم من خلاله إدخال الجينات المقيمة في الحيوانات أو النباتات النظيفة ومن الممكن أن تتغير الجنات وهناك منتجات التزاوج التي تسمى ببروتينات مختلفة وتتم عملية التزاوج من خلال الرسام الخلية متطابقتين تماما الخلية.

اي مما يلي يمثل تزاوجا ينتج نباتات جميعها طويلة t تمثل الطويلة t تمثل القصيرة

هناك العديد من أنواع النباتات الموجودة على سطح الأرض حيث تصنف النباتات بأنها من أهم الكائنات الحية وهي مصدر أساسي لعدد من الكائنات الأخرى مثل الإنسان والحيوان ولها العديد من الفوائد بحيث ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال والنباتات هي أساس البناء الضوئي الذي يساعد على إنتاج الأكسجين وعملية البناء الضوئي هي العملية التي يتم تحويل غاز ثان أكسيد الكربون إلى الأكسجين.

حل اي مما يلي يمثل تزاوجا ينتج نباتات جميعها طويلة t تمثل الطويلة t تمثل القصيرة

عند تهجين النباتات يتم أخذ نبات من نوع معين وتزاوجه بنوع آخر حسب تقسيم الكروموسومات في خليه النبات فمثلا عند تزاوج نبته من نوع a يتم تزاوجها ما نبته أخرى من نوع t ينتج عن ذلك التزاوج نبات هجين يأخذ الصفات من النبتة الأم والنبتة الأب فينتج أربعة أقسام القسم الأول يأخذ صفات الاب كاملة والقسم الثاني يأخذ صفات الام كاملة والقسم الثالث ياخذ الصفات مشتركة بين الأب والأم وإجابة حل اي مما يلي يمثل تزاوجا ينتج نباتات جميعها طويلة t تمثل الطويلة t تمثل القصيرة:

الإجابة هي : tt * TT .

هناك أنواع من النباتات ينتج جميعها طويلة ويتم تزاوج النباتات بحيث تنتج نباتات طويلة تحملا الصفهt ونباتات قصيرة.