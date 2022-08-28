هل يمكن لمشغل شبكة واي فاي التجسس على الأجهزة المتصلة ،بعد التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال التواصل الاجتماعي والامكانيات العديدة لدى شبكة WiFi والمزايا لهذا المشغل من امكانية اتصال الجهاز بالانترنت لسهولة الوصول الى المعلومات ،كذلك التطوير للمسؤولين عن بعض البرامج بخاصية التجسس والمتابعة للجهاز لحمايته من أي محولات السرقة.

يمكن لمشغل WiFi التجسس على الأجهزة المتصلة

مع التقدم الملحوظ في التكنولوجيا، انتشرت شبكات Wi-Fi في أماكن عامة ومنازل مختلفة من أجل تسهيل وصول الفرد إلى الإنترنت، ولكن ظهرت مؤخرًا مشكلة تزعج الكثير من الناس، وهي أن بعض الأشخاص يتجسسون على الأجهزة. متصل بشبكة Wi-Fi.

حيث يمكن لمالك جهاز Wi-Fi الوصول إلى بيانات الأجهزة المتصلة بشبكته، ولديه القدرة على مصادرة ملفات الهاتف والبيانات الشخصية، لذلك يجب تجنب الدخول إلى شبكات Wi-Fi العامة لضمان عدم واحد يتجسس على الجهاز.

إذن الإجابة على السؤال هل يمكن لمشغل شبكة wifi التجسس على الأجهزة المتصلة نعم، يمكن لمالك شبكة Wi-Fi التجسس على الأجهزة المتصلة بالشبكة.

كيفية حماية الجهاز من القرصنة

بعد الإجابة على السؤال هل يمكن لمشغل شبكة Wi-Fi التجسس على الأجهزة المتصلة، يجب أن نعرف كيف يمكننا حماية الجهاز من التجسس أثناء الدخول إلى شبكات Wi-Fi العامة، من خلال:

تجنب الذهاب إلى المواقع التي تحتاج إلى كتابة البيانات لأنها تساعد الشخص على اختراق الجهاز.

الامتناع عن إدخال معلومات بطاقة الائتمان أو البطاقة الشخصية.

في حالة ضرورة استخدام شبكات Wi-Fi في الأماكن العامة، يجب استخدام برنامج VPN لتشفير البيانات، ويمكن تنزيل البرنامج من.

من الضروري تنزيل برنامج لحماية الجهاز من الفيروسات ومنع محاولة القرصنة ويمكن تحميل أحد هذه البرامج من.

يجب إيقاف تشغيل مشاركة البيانات.

من الضروري تنزيل آخر تحديث من الشركة.

نصائح لحماية جهازك من القرصنة

بعد معرفة ما إذا كان بإمكان مشغل شبكة Wi-Fi التجسس على الأجهزة التي تتصل بالشبكة، هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لحماية الجهاز من مخاطر اختراق الأجهزة من قبل مالك شبكة Wi-Fi ومن بين تلك النصائح ما يلي:

تجنب استخدام شبكة Wi-Fi العامة للحماية من مخاطر القرصنة.

إذا كان من الضروري استخدام شبكة Wi-Fi العامة، فيجب إغلاق الاتصال بعد الانتهاء من الاستخدام وتجنب تركها متصلة.

ضرورة وجود برنامج لحماية الجهاز والبيانات من القرصنة والتجسس.

إذا كنت تستخدم شبكات Wi-Fi عامة بشكل متكرر، فيجب عليك استخدام VPN بانتظام لتشفير البيانات، مما يجعل من الصعب اختراق الجهاز.

كيفية حماية الجهاز بدون برامج

من خلال معرفة ما إذا كان بإمكان مشغل شبكة WiFi التجسس على الأجهزة المتصلة، هناك بعض ميزات جهاز الهاتف التي يمكنها حماية الجهاز من القرصنة، بما في ذلك ما يلي:

إلغاء ميزة تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة، بينما يجب تنزيل التطبيقات من متجر الهاتف فقط.

قم بتنزيل آخر تحديث للجهاز قامت الشركة المصنعة بتثبيته.

من الضروري إيقاف تشغيل البلوتوث عندما لا يكون قيد الاستخدام، حيث يمكن اختراق الجهاز من خلاله.

قم دائمًا بتشغيل ميزة VPN لتشفير بيانات الهاتف والحماية من القرصنة.

أذونات مالك شبكة WiFi

بعد أن نعرف إجابة السؤال هل يمكن لمشغل شبكة WiFi التجسس على الأجهزة المتصلة، يجب أن نفهم ما هي صلاحيات مالك الشبكة التي تجعله يخترق الأجهزة، ومن بين هذه الصلاحيات ما يلي:

لديه القدرة على معرفة الصفحات التي تزورها أثناء استخدام شبكة Wi-Fi.

يمكنه تحديد السرعة المستخدمة على شبكة Wi-Fi.

لديه القدرة على منع أي جهاز من الاتصال بالشبكة.

يمكنه استخدام بعض التطبيقات التي تجعله يمتلك القدرة على اختراق الأجهزة المتصلة بالشبكة.

لديه القدرة على حظر المواقع غير المرغوب فيها على شبكة WiFi.

التطبيقات المخترقة

لقد تعلمنا إجابة السؤال هل يمكن لمشغل شبكة WiFi التجسس على الأجهزة المتصلة يمكن لمالك شبكة WiFi اختراق الأجهزة المتصلة بالشبكة من خلال بعض التطبيقات ومنها ما يلي:

يمكن تنزيل تطبيق Wifi Kill من خلال.

تطبيق Shark For Root لتنزيل التطبيق، انقر فوق.

تطبيق Wifi WPS Connect للوصول إلى صفحة التنزيل من.

يمكن تنزيل تطبيق Arp Spoof Detector بالضغط عليه.

Netcut – تطبيق Selfish Net لتنزيل البرنامج، انقر فوق الكلمة.

أمان Malwarebytes منظف الفيروسات، يمكن تنزيل تطبيق مكافحة البرامج الضارة من خلال.

تطبيق VPN لتشفير البيانات

رداً على سؤال، هل يمكن لمشغل شبكة Wi-Fi التجسس على الأجهزة المتصلة، فهناك بعض التطبيقات التي تقوم بتشفير بيانات الهاتف للحماية من مخاطر الاختراق، وقد اكتسبوا شهرة كبيرة في تلك الفترة بسبب دورهم في الحماية البيانات والهاتف من القرصنة.

تم تصميم هذا النوع من التطبيقات لاستخدام شبكة Wi-Fi العامة بأمان دون خوف من القرصنة، وبمرور الوقت أصبح أحد أفضل التطبيقات للحفاظ على خصوصية الإنسان والبيانات والملفات من الاختراق.

تعمل برامج VPN على إخفاء جميع المواقع التي قمت بزيارتها، وتقوم بإخفاء جميع بياناتك على المواقع المستخدمة في حالة استخدام شبكة Wi-Fi عامة، وتشمل هذه التطبيقات

VPN بواسطة Private Internet Access Application يمكن تنزيل هذا التطبيق من.

VPN من Cyber ​​Ghost تطبيق Secure Wifi للوصول إلى صفحة تنزيل التطبيق، اضغط على.

يمكنك تنزيل تطبيق NordVPN.

تطبيق Surfshark Fast & Safe VPN للانتقال إلى صفحة تنزيل التطبيق، اضغط على.

تطبيق Hotspot Shield Free VPN Proxy & Secure VPN للاستفادة من التطبيق، اضغط على.

هل يمكن لمشغل شبكة واي فاي التجسس على الأجهزة المتصلة كما وفرت بعض الشركات المهتمة بالتكنولوجيا ووسائل الاتصال بعدد من خصائص الأمان والمزايا الاخرى لبرامج الفيسبوك والحفاظ على السعة التخزينية للجهاز عند الاتصال بالانترنت.