يمنع ارتداء الشورت.. شروط وأسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بدار الأوبرا المصرية

أعلنت الأوبرا المصرية، شروط حضور حفل النجم كاظم الساهر، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل 9 أغسطس على مسرح النافورة، بالإضافة إلَّى تفاصيل سعر التذكرة البالغ 5 آلاف جنيه. . ، حوالي 260 دولارًا أمريكيًا.

تشمل شروط حضور الحفل الذي أعلنت عَنّْه دار الأوبرا على موقع “Tickets Mall” الملابس المناسبة فِيْ المكان (يمنع ارتداء السراويل القصيرة)، وعدم الدخول دون ارتداء الكَمْامة، والالتزام بالدخول من الباب المخصص للتعقيم.

أيضا، من بين الشروط ؛ الالتزام بإجراءات قياس درجة الحرارة من قبل الأخصائي وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات أمان بين الجمهُور وكذلك حظر تغيير المقاعد والجلوس فِيْ غير المقعد المحجوز واستلام تذكرتك.

ومنع منظم حفل قيصر، وهُو الثاني من نوعه فِيْ مصر خلال أيام قليلة بعد غياب حوالي 10 سنوات، الأطفال دون سن السابعة من الدخول، وكذلك التصوير.

أما بالنسبة لأسعار تذاكر الحفل، فقد تباينت بين 4 فئات، تبدأ من 2760 جنيهًا مصريًا – حوالي 150 دولارًا أمريكيًا، والفئة الثانية 3510 جنيهًا – حوالي 180 دولارًا، والفئة الثالثة 4260 جنيهًا – حوالي 220 دولارًا، والفئة الثانية بـ الفئة الرابعة والأخيرة 5010 جنيهات – حوالي 260 دولارًا أمريكيًا.

يشار إلَّى أن كاظم الساهر أقام حفلاً غنائيًا جماهِيْريًا كبيرًا بمنطقة الساحل الشمالي، أمس الخميس، 4 أغسطس، فِيْ بلدة سياحية.

وحرص كثير من الفنانين على حضور الحفل منهم الفنانة فِيْفِيْ عبده وبشرى وبسنت شوقي وداليا شوقي وأحمد زاهر وزوجته.

ومن المقرر أن يقوم كاظم الساهر بجولة فِيْ الولايات المتحدة وكندا لإحياء مجموعة من الحفلات التي ستبدأ يوم 15 أغسطس فِيْ تورنتو بكندا، مروراً بحفل موسيقي يوم 20 أغسطس فِيْ شيكاغو، ويختتمها فِيْ ديترويت بولاية ميشيغان يوم 21 أغسطس. أغسطس ومدينة الدستور. ، واشنطن، 26 أغسطس. وعطلة ولاية نيو جيرسي، 27 أغسطس.

وحققت أغنية “أهل الحب”، وهِيْ أحدث أغنية لكاظم الساهر، على شكل “دويتو” غنائي مع الفنانة بلقيس فتحي، نجاحًا كبيرًا وتجاوزت مشاهداتها على موقع الفِيْديو الشهِيْر “يوتيوب” مليون مشاهدة. حتى الآن. .