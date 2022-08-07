يمه ذكريني من تمر زفة شباب ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها يمه ذكريني من تمر زفة شباب ، كما حظيت باهتمام كبير على المستوى المحلي خاصة في دولة العراق والتي تحتوي على رجال أبدعوا في كتابة القصائد الأدبية والتي تتراوح بين الرثاء والثناء تختلف باختلاف نوع الشعر المتبع ، تابعوا معنا .

نعم، ذكرني بمواعيد زفاف شاب

قصيدة “يامة تذكرني بمواعيد زفاف الشباب” من أشهر قصائد الكاتب العراقي الشهير كاظم بن حسون بن عبد عون الشمري الذي توفي عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين عاما. ولد كاظم عام 1891 وتوفي عام 1974 في كربلاء. وهو شيعي يعمل كاتبا عراقيا وعائلته ابرز عائلات العراق عائلة شمر.

نعم يذكرني مواعيد زفاف الشباب بكلمات

يمكنك قراءة كلمات قصيدة “ياما تذكرني من التمور زفات شباب” للشيخ كاظم منظور من خلال النقاط التالية

تحميل ياما يذكرني بالتمر زفة شباب

يمكنكم تحميل قصيدة “ياما زكريني من تمر زفات شباب” للشيخ كاظم منظور من خلال مشغل الصوت التالي

سماع ياما يذكرني بالتمر زفة الشباب

تعتبر قصيدة “يامه اذكرني من عرس الشباب” من أهم قصائد الشيخ كاظم بن حسون بن عبد عون الشمري، حيث تحظى هذه القصيدة بقاعدة جمهور كبيرة بين مواطني دول الخليج والعراق، ويمكنك الاستماع إلى تلك القصيدة بالصور المباشرة “.

أهم قصائد كاظم منظور

تتمثل أهم قصائد الشيخ كاظم منظور في النقاط التالية

ياه، ذكرني بمواعيد زفاف الشباب

جابر جابر.

ميمون.

انظر إلى حالة والدتك، أبيا.

أمي تبني على العمامة

تعرفنا عبر السطور السابقة على قصيدة يمه ذكريني من تمر زفة شباب و من هو كاتب قصيدة من اليمامة يمه ذكريني من تمر زفة شباب ، وعرف أنه هو الشيخ كاظم بن حسون بن عبد عون الشمري، وسردنا أيضًا رابط تحميل القصيدة والاستماع إليها، بالإضافة إلى الرابط المباشر لها.