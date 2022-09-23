يناير التاريخي فِيْ النصر.. “مَوعِد التوقيع مع رباعي الهلال والاتحاد”

يمكن أن يكون شهر يناير من العام 2023 تاريخياً بكل ما فِيْ الكلمة من معَنّْى، لنادي النصر ومجلس إدارته برئاسة مصالي المعمر.

يستعد النصر لمواجهة الاتحاد، فِيْ 2 أكتوبر، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عَنّْ الاتحاد “الثالث”.

* قد يحصل النصر على توقيع الهلال والاتحاد فِيْ يناير المقبل

4 نجوم أكبر سناً سيدخلون الفترة المجانية لعقودهم، يناير المقبل ؛ وهذا يسمح لهم بالتوقيع عليها “قانونيا” للانتقال بحرية لفريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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هؤلاء الأربعة الذين ارتبطوا بالانتقال إلَّى نادي النصر يلعبون لصالح الهلال والاتحاد. كالآتي

1- علي البليحي

أعلن الإعلامي الرياضي علي هبة، المقرب من النجم الدولي علي البلاحي قلب دفاع نادي الهلال، عَنّْ مفاوضات بين النصر واللاعب بعد أن رفض الأخير عرض المتصدر. تجديد عقده لمدة سنة واحدة فقط بمبلغ 4.5 مليون ريال.

2- ناصر الدوسري

كشف سعد بن ثابت المغني، العضو الفخري الذهبي السابق بنادي النصر، أن ناصر الدوسري، متوسط ​​ميدان الهلال، سبق أن وافق على الانتقال إلَّى قلعة العلم، قبل أن يغلق. صفقة. توقف فِيْ ذلك الوقت ؛ لرفضه قيادة الفريق الأصفر، مما أغضب ضباط القائد.

3- أحمد حجازي

وأكدت منار شاهِيْن، الصحفِيْة المقربة من البيت الاتحادي، أن النصر قدم عرضًا رسميًا للاتحاد، صيف 2022. للتعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي، فِيْ صفقة متبادلة تضم النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم العالم وقتها.

4- عبد العزيز البيشي

أجمعت تقارير إعلامية عديدة بالإجماع على أن النجم اللامع عبدالعزيز البيشي، جناح الفريق الأول لنادي الاتحاد لكرة القدم، هُو أحد الأهداف الكبيرة للنصر والهلال، الآن وهُو يقترب من فترة خالية من خروجه. عقد.