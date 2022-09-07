ينتج احد العمال 114 قطعه في 6 دقائق ما عدد القطع التي ينتجها في 15 دقيقه اذا استمر بالمعدل نفسه ، نستخدم النسب في العديد من التطبيقات على أشياء مختلفة في حياتنا بشكل يومي ، إذا قارنا نسبتين تختلفان في عنصر معين ، وياتي ذلك ضمن احد أهم المعلوم التي ندرسها في حياتنا وهو علم الرياضيات ، والتي تثير العلاقة الرياضية بين كميتين خلال عملية قسمة إحداهما على الكمية الأخرى ، تابعوا معنا .

مفهوم النسبة والتناسب

النسبة تشير إلى العلاقة الرياضية بين كميتين، وتتم المقارنة بينهما من خلال عملية قسمة إحداهما على الكمية الأخرى، ولا توجد وحدة قياس للنسبة. أما التناسب فهو مساواة نسبتين أو أكثر، حيث يتأثر أحد الطرفين بالآخر، وتنقسم النسبة إلى نوعين مختلفين هما النسبة المباشرة حيث تزداد إحدى النسب مع زيادة الأخرى.، وإذا انخفضت النسبة الأولى، فإن النسبة الثانية تقل، والنوع الآخر هو النسبة العكسية، فعندما تزداد نسبة أحد الطرفين، تنخفض النسبة في الطرف الآخر، والعكس صحيح.

عامل ينتج 114 قطعة في 6 دقائق. كم قطعة يمكنه إنتاجها في 15 دقيقة إذا استمر بنفس المعدل

بالنظر إلى المشكلة، نجد أن إنتاج العامل خلال ست دقائق هو 114 قطعة، وبحسب طبيعة المشكلة، عندما يزداد وقت العامل، سينتج كمية أكبر من القطع، أي النسبة هنا مباشرة التناسب، لذلك كل 6 دقائق يعطينا 114 قطعة، لذا كم عدد القطع التي سيتم إنتاجها في 15 دقيقة، نجد حاصل ضرب كلا طرفي الوسيلتين لإيجاد قيمة المجهول، وبالتالي الإجابة هي العلاقة التالية

114/6 = س / 15

س = 114 × 15/6 = 1710/6 = 285 قطعة.

أمثلة على النسبة والنسبة

هناك العديد من الأمثلة على مفهوم النسبة والنسبة، منها ما يلي

مثال على النسبة عدد الأشجار في الحديقة 50 شجرة منها 40 مثمرة والباقي غير مثمر. احسب نسبة الأشجار المثمرة إلى الأشجار غير المثمرة. حل هذا السؤال كالتالي (4 1).

مثال على التناسب هناك علاقة تناسبية بين محيط الدائرة وقطرها، فكلما زاد محيط الدائرة، زاد قطرها، أي أن النسبة هنا هي النسبة المباشرة، وثابت التناسب هنا معطى بواسطة ثابت pi، أي 22/7 أو 3.14.

ينتج احد العمال 114 قطعه في 6 دقائق ما عدد القطع التي ينتجها في 15 دقيقه اذا استمر بالمعدل نفسه ، نسبة في الرياضيات عبارة قسمة إحدى الكميات على الكمية الأخرى ، ومن ثم أوضحنا التناسب والذي يعرف بالمساواة بين كميتين أو اكثر ، ووضعنا بين أيديكم أمثلة على النسبة والتناسب .