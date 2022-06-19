ينتهي العرض 6 يوليو.. قسط الـ MacBook اللي نفسك فيه من جرير وبسعر الكاش وفق هذه الشروط

يرغب العديد من مستخدمي الكمبيوتر في اقتناء جهاز خفيف الوزن وسريع الأداء ، في حين يمكن دفع أقساط جهاز MacBook من جرير بسعر نقدي ، وذلك ضمن العرض المشترك بين عدد من البنوك في المملكة العربية السعودية. ويبدأ من 16 يونيو 2022 م ويستمر حتى 7 يوليو 2022 م. وتشارك في العرض البنوك: الأهلي ، الرياض ، الراجحي ، ساب ، الجزيرة ، العربي ، الإمارات دبي الوطني ، السعودي الفرنسي. يمكنك الاستفادة من العرض بإحدى بطاقات الائتمان الخاصة بأي من هذه البنوك حسب الشروط المقررة.

شروط تقسيط ماك بوك من جرير و سعر الكاش

وحددت مكتبة جرير السعودية شروط أقساط الماك بوك بالسعر النقدي لمدة 12 شهرًا وذلك على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع مكتبة جرير واختر جهاز macbook الذي تريد تثبيته. تقدم مكتبة جرير عرض التقسيط من خلال البنوك المشاركة ، وبمجرد اكتمال عملية الشراء ، سيتم خصم المبلغ بالكامل من حساب العميل وسيقبل البنك المشارك طلبه بتقسيط المبلغ لمدة 12 شهرًا. لا يشمل العرض بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا وهو صالح من 16 يونيو إلى 6 يوليو 2022. يجب على العميل شراء مبلغ 1200 ريال بفاتورة واحدة من مكتبة جرير ، وبالنسبة لحاملي بطاقات البنك الأهلي السعودي الائتمانية الحد الأدنى للشراء 3000 ريال تقسيط 12 شهرًا وألف ريال تقسيط 6 أشهر. يجب على العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة ، وبالنسبة لمصرف الراجحي ، يتم قبول بطاقة ائتمان المرابحة فقط. يمكن لعملاء ساب والبنك الأهلي تحويل معاملاتهم إلى أقساط مباشرة من خلال الخدمات المصرفية ، وبالنسبة للبنوك الأخرى يجب على العميل الاتصال بالبنك بعد يومين من استلام فاتورة الشراء وطلب التحويل إلى عرض التقسيط.

تمتع بأقساط بدون فوائد على أجهزة MacBooks لحاملي بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة

* تطبق الشروط والأحكام – مكتبة جرير (JarirBookstore) 16 يونيو 2022

كيفية التواصل مع البنوك المشاركة في عرض التقسيط من جرير ماك بوك

يمكن التواصل مع البنوك المشاركة في عرض تقسيط ماك بوك من مكتبة جرير عن طريق الاتصال بأرقام خدمة العملاء بهذه البنوك على النحو التالي: