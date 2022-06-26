ينطلق اليوم.. آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني

نشرت المديرية العامة للمرور، اليوم الأحد، مقطع فيديو يشرح آلية الدخول إلى خدمة مزاد لوحات الترخيص الإلكتروني.

تمكين النظام الأساسي#مباركيمكن للمستخدمين المشاركة في المزاد والحصول على اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الإدارة العامة للمرور.

تعرف على كيفية المشاركة في مزاد لوحة الترخيص الإلكتروني

# المرور_السعودي pic.twitter.com/VOL7zatc89

– المرور السعودي (eMoroor) 26 يونيو 2022

تفاصيل مناقصة المزاد

تطلق الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة، عبر منصة أبشر، والذي سيتيح للراغبين في اقتناء لوحات مميزة المشاركة في المزاد إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر العموميات. مديرية المرور.

ويقام مزاد اللوحات ابتداء من اليوم الأحد 26 يونيو وحتى الأربعاء 29 يونيو.

كيف تدخل خدمة المزاد

تتضمن آلية الدخول إلى خدمة المزاد الإلكتروني للوحات الترخيص ما يلي