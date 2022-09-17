” يوتا” الأمريكية تبحث شراكات اقتصادية جديدة مع الإمارات

ناقش وفد تجاري من ولاية يوتا الأمريكية إقامة شراكات اقتصادية جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع فِيْ دبي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي ومكتب حاكَمْ ولاية يوتا للفرص الاقتصادية ومركز التجارة الدولي فِيْ يوتا.

حضر الاجتماع حاكَمْ ولاية يوتا سبنسر ج.كوكس وأكثر من 60 من المسؤولين الحكوميين البارزين فِيْ ولاية يوتا ورجال الأعمال وقادة المجتمع بما فِيْ ذلك السيدة الأولى آبي كوكس، رئيس مجلس النواب براد ويلسون، ورئيس مجلس الشيوخ جيه ستيوارت آدامز.

وناقش الوفد الأمريكي تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وفرص التعاون المستقبلي مع أكثر من 100 رجل ورجل أعمال من الجانبين.

تعاون

أكد سبنسر ج.كوكس، حاكَمْ ولاية يوتا، فِيْ كلمته، على العلاقات الوثيقة بين ولاية يوتا والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا حرص الوفد التجاري على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك فِيْ جميع المجالات، مما يسهم فِيْ ذلك. لفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر.

من جهته، أشار القائم بالأعمال فِيْ سفارة الولايات المتحدة فِيْ أبوظبي شون مورفِيْ إلَّى الفرص الكبيرة المحتملة فِيْ مجال التجارة والأعمال فِيْ دولة الإمارات، وسلط الضوء على فرص التعاون بين الشركات الأمريكية والإماراتية فِيْ دول مثل يوتا، الإشادة ببيئة الاستثمار المحفزة وثقافة الأعمال فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عَنّْ تاريخ ولاية يوتا، أمر مبتكر، مما سيسهم فِيْ نجاح مثل هذه الشراكات.

أرضا خصبة للتعاون

من جهته، قال داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، فِيْ تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن زيارة وفد يوتا إلَّى الإمارات تهدف إلَّى خلق أرضية خصبة للتعاون بين الشركات الإماراتية والشركات الإماراتية. يوتا، حيث يتطلع الجانبان إلَّى مزيد من النمو فِيْ الشرق الأوسط.

وأضاف سبرايت أن الهدف من زيارة الوفد، الذي ضم أكثر من 60 فردًا ونحو 30 شركة، هُو إجراء المزيد من المحادثات والمناقشات، ومن ثم تعزيز التعاون وإقامة شراكات اقتصادية جديدة.

يشار إلَّى أن الوفد الأمريكي أمضى يومين فِيْ الإمارات التقى خلالها بعدد من المسؤولين البارزين فِيْ الحكومة ومؤسسات الأعمال، وشارك فِيْ بعض الفعاليات الثقافِيْة أيضًا.

وناقش الوفد الفرص فِيْ مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والفضاء والمواصلات والأمن المائي. تهدف كل هذه المسارات إلَّى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستكشاف الفرص التجارية لهذه القطاعات المخصصة.