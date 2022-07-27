يوتيوب أزلنا الإعلانات المخالفة وأغلقنا حسابات المعلنين

أكد موقع يوتيوب أن الإعلانات المخالفة لسياسات المنصة ظهرت مؤخرًا وغير مقبولة على الإطلاق، لذلك اتخذ سلسلة من الإجراءات الفورية لوقف الجهات المسيئة التي تنتهك سياسات الموقع.

حسابات المعلنين المغلقة

قال موقع YouTube إن هذه الإعلانات قد أزيلت وأغلقت حسابات المعلنين المسؤولين. “بينما نعمل على إصلاحات أخرى، سنضع قيودًا مؤقتة على أشكال معينة من الإعلانات على YouTube تم إساءة استخدامها”.

يحاول المعتدون دائمًا العثور على ثغرات في أنظمتنا على مدار العام الماضي، حظرت Google عالميًا أكثر من 286 مليون إعلان على أنظمتها الأساسية للترويج للمحتوى الذي ينتهك سياساتنا الإعلانية.

حلول طويلة المدى

أبرز موقع YouTube سنواصل البحث عن حلول طويلة الأجل للبقاء على اطلاع دائم بجميع محاولات إساءة استخدام النظام الأساسي لحماية مجتمع YouTube في المنطقة، سواء من المستخدمين أو منشئو المحتوى أو المعلنين.

وأشار إلى أنه يمكنك زيارة أحدث تقرير سنوي لسلامة الإعلانات لعام 2022 لمزيد من التفاصيل على هنا.