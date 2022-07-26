يوتيوب تحذف أغنية محمد منير “للي”.. والمفاوضات قائمة مع الملحن

قررت إدارة موقع الفِيْديو “يوتيوب” حذف أغنية “لي” للنجم المصري محمد منير، بعد اتهامها للفنان المصري أكرم حسني بسرقة الكلمات والألحان.

وتفاجأ جمهُور محمد منير بالقرار خاصة وأن الأغنية تجاوزت مليون مشاهدة فِيْ 4 أيام وأشاد كثيرون بألحانها وكلماتها وفِيْديوها الذي أظهر تشابه محمد منير فِيْ شبابه فِيْ تقليده بالحركات وتسريحة الشعر والملابس. . .

ويأتي هذا القرار بعد أن طالب الشاعر الشاب محمود المنسي بوقف الأغنية، متهما أكرم حسني بسرقة ألحان أغنيته “ولد الهلالية” التي أطلقها عام 2017.

وكشف محمود المنسي أنه تواصل مع شركة فِيْ دبي متخصصة فِيْ حماية الملكية الفكرية، والتي بدورها تواصلت مع موقع يوتيوب للتحقق من سرقة لحن أغنيته. ما الذي دفعها إلَّى الانسحاب من المنصة.

وقال المنسي فِيْ مقابلة إعلامية “أنا لا أبحث عَنّْ الترند ولا توجد مشكلة بيني وبين أحد، لكني أتحدث عَنّْ نفس المبدأ وحقي، وفِيْ الفترة الماضية تعرضت لكثير من الإساءة والشتائم على مدار 3 أيام بعد إعلاني عَنّْ سرقة الفنان أكرم حسني لحن أغنيتي، لكن بعد أن قامت إدارة اليوتيوب بإزالة الأغنية كان الجميع على يقين من أنني كنت على صواب ولم أدعي “.

وأضاف “اتصل بي منتج أغنية” لي “ممثلة بالفنان أكرم حسني للتفاوض والتوصل إلَّى اتفاق لكننا لم نتوصل إلَّى نتيجة بعد، ولا أبحث عَنّْ اتجاه أو شهرة أو مكسب مادي. ” لكني أسعى فقط لحقي مليون زيارة وأنا راضٍ عَنّْها لكني لا أقبل سرقة المجهُود من أحد ”.

وكان حسني قد رد على اتهامات المنسي بالتنصت على أحد العروض، مشيرًا إلَّى لحن على موضوع شعبي من صعيد مصر، قائلاً “لحنتي مش كالمحمود المنسي ولكن، وتم توسيع الكَمْان يا ربي لحمادة هلال مسلسل المداح وشبه الخلاني بعد محمد الشرنوبي موضوع فولكلوري من صعيد مصر ونحن جميعا نتأثر به “.

لم تكن هذه هِيْ المشكلة الوحيدة فِيْ أغنية حسني، فقد اتهمه الشاعر عادل صبري بسرقة كلمات الأغنية من إحدى قصائده، مؤكدًا أنه لن يتنازل عَنّْ حقه فِيْها، مشيرًا إلَّى أنه عين أحد المحامين. لمتابعة الإجراءات القانونية المحامي أدهم العبودي.

وأوضح عادل صابر فِيْ تصريحات تلفزيونية أن الأغنية إما اقتباس صريح للغاية من موال ألحانها من قبل، أو “سرقة سرية”، مضيفًا “من كتب أغنية ستو أنا وأغنية البقيع بان”. )، من المستحيل كتابة المفردات الجنوبية الواردة فِيْ أغنية “إلي”.

واستشهد الشاعر بإحدى أبيات قصيدته التي تشبه الأغنية وهِيْ عبارة “من فتح باب الخراب يجب أن يعيدها” التي عاد إليها حسني “من فتح باب الحزن عليه أن يعيده”. “. “، فِيْحاول تجنب السطو حسب وجهة نظره.

وجاء رد حسني بنفِيْ الاتهامات موضحا أن الأغنية “تتكون من 20 بيتا، وهُو ما حدث فِيْ تشابه فِيْ جملة أو بيت من 20 بيتا بعبارة لشاعر محترم من صعيد مصر وأنا بكل احترام. بالنسبة له، لم أكن أعرف من هُو أو أي كاتب، وأعطيته كل احترامي. أنا أؤمن كثيرًا بحقوق الملكية الفكرية، ولكن هناك حاجة تسمى التخاطر “.

وتابع فِيْ بيان صحفِيْ “هناك انتقال فوري للأفكار وأن الفكرة يمكن أن تأتي إلَّى شخص ما وتأتي إلَّى شخص آخر. هناك حاجة تسمى التخاطر، والشخص الذي يكتب هذا ليس القرآن أيضًا. أعَنّْي، يمكنني الحصول على فكرة فِيْ عقلي وفكرة فِيْ عقلك أيضًا “.

وأضاف “نفس الشيء الذي دخل دماغ الأستاذ عادل ودخل عقلي، فهل يعَنّْي ذلك أنني سارق الأغنية هل يشبه بيتا من بين الـ 20 بيتا يعَنّْي أنني سارق الأغنية الاغنية لان هذه كلمة كبيرة وضارة جدا تزعج النجاح وردود الفعل والهُواتف التي تصل الى قلب كبار الشخصيات “.