رد عَنّْوان موقع “يوتيوب” على شكوى شركة الوادي للإنتاج الموسيقي وحذف أغنية “ولد الهلالية”، للمطرب الشاب محمود المنسي، مساء الأربعاء، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

جاء هذا القرار بعد أزمة محمود المنسي والفنان أكرم حسني، بعد أن اتهم الأول الأخير بسرقة لحن أغنيته “ولد الهلالية” التي قدمها عام 2017، مؤكدا أنه صاحبها. اللحن الأصلي المستخدم فِيْ أغنية “لي” للفنان محمد منير.

واتهم المنسى حسني بالتهرب من المسئولية بالقول إن اللحن فولكلور وتراث ملك لكل المصريين، مشيرا إلَّى أن هذا ليس صحيحا، وعلق قائلا لو كان عَنّْدي اللحن الشعبي ليجعلنا على اتصال. واحتفظ بنوته الموسيقية معه “.

وقال محمود المنسي، فِيْ صفحته الرسمية بموقع فِيْسبوك، بعد منع أغنية “لي” من اليوتيوب، إن “الأغنية تغلق مع أهلي. القِصَّة ليست قصتي فقط، إنها قِصَّة المبدعين والعديد من الناس يحلمون ويتعبون لإتاحة الفرصة لإيصال صوتهم إلَّى العالم وتغيير مجتمعاتهم للأفضل لأن هذه هِيْ رسالة الفن “.

استخدم الفنان أكرم حسني سلسلة من الفِيْديوهات لسلسلة من الأغاني التي تثبت التراث الشعبي لأغنية “ليلي” التي لحنها لمحمد منير، خلال تقديمه لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس العلي. الحديدي ومنها اغنية الفنانة خضرة محمد خضر.

وقال أكرم حسني “لن أقول إن المطرب محمود المنسي سرق أغنيته، لأنه من حقه استخدام الفلكلور، لكنه لم يكتب أنها لحن شعبي”.

وأضاف “ناشدت الخبراء القانونيين، وهناك فرق بينكَمْ أن تصرحوا أن هذه لحنكَمْ الأصلي أو أنها مستوحاة من الفولكلور. قلت إن هذا فولكلور، على عكس الفنانة التي اتهمتني بالسرقة. سيتخذ الإجراء القانوني بعد التشهِيْر بي “.

وعَنّْ سبب حذف الأغنية، أوضح أن الفنان محمود المنسي قدم وثيقة تفِيْد بأن لحن الأغنية منسوب إليه، ويوتيوب يتبع نظام الأسبقية فِيْ الشكوى.

وكان الفنان محمود المنسي قد قال فِيْ فِيْديو “أول أغنية من إنتاجي كانت بعَنّْوان ولد الهلالية. بصراحة أنا مستاء للغاية بعد تنزيل أغنية محمد منير (لالي)، وتفاجأت باللحن. لها (كوبي بست) من أغنيتي … لست ميرا، أنا أتهم شخص معين ولست بحاجة إلَّى مبررات مثل تدفق الأفكار أو تدفق الألحان … لأن الفنان محمد منير هُو فنان كبير لديه قِصَّة مشرفة وأنا من معجبيه … أكرم حسني فنان مبدع … لكن بعيدًا عَنّْ آرائنا الشخصية، أنا ملتزم جدًا بحقي الأدبي “.