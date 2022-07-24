يوتيوب يستغل الذكاء الاصطناعي لتمرير الفيديوهات الخادشة

أكد الخبير التقني فيصل السيف أن يوتيوب يستغل الذكاء الاصطناعي لتمرير مقاطع فيديو مشوشة مكثفة، ويجب إشراك ونشر مقاطع فيديو غير أخلاقية.

وأضاف السيف، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن المنصات يجب أن تلتزم بأداء رسالتها تجاه المجتمع دون المساس بأسس هذا المجتمع.

إزالة الإعلانات المسيئة

واعتبر الخبير أن طلب هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات منصة يوتيوب لإزالة الإعلانات المخالفة خطوة مهمة مع تطور قطاع التكنولوجيا والمعلومات والمحتوى المرئي في المملكة.

وأكد أن ة المحتوى تتطلب اتخاذ إجراءات ؛ لكن الاستهداف بدأ ضد المجتمع بإعلانات تدخلية.