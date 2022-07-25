يوتيوب ينصاع لأوامر السعودية | العرب اليوم الإلكترونية

وأكد موقع يوتيوب أنه بدأ تنفيذ مطالب المملكة بإزالة الإعلانات المخالفة للقيم السعودية، بحسب البيان السمعي البصري وهيئة الاتصالات.

حماية المجتمع هي أولوية

وقال متحدث باسم يوتيوب في الشرق الأوسط لقناة الشرق الإخبارية، إنه تمت إزالة الإعلانات غير اللائقة التي تظهر لمستخدمي الموقع داخل المملكة، مشيرا إلى أنه “تمت إزالة حسابات المعلنين التي تنتهك سياسات الخصوصية الصارمة للمنصة”. وأضاف “حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في المملكة العربية السعودية”. وحول العالم، وأن “جوجل” أزالت أكثر من 286 مليون إعلان عالمي على منصاتها في العام الماضي بسبب ترويجها للبالغين محتوى غير ملائم لسياساتها، و 125.6 مليون إعلان آخر لمحتوى غير لائق.

المملكة العربية السعودية تجبر يوتيوب على احترام القيم

طالبت كل من هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات منصة يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات، أمس، في بيان مشترك “ضمان الإدارة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التزام منصات المحتوى الرقمي المختلفة بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المراقبة، لوحظ أن منصة “يوتيوب” (التابعة لـ (شركة جوجل) من خلال عرض إعلانات مستهدفة لمستخدميها داخل المملكة، وشمل نقلها محتوى يتعارض مع الأعراف الإسلامية والقيم الاجتماعية. ومبادئها، ومخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة وسياسة منصة يوتيوب “يوتيوب”.