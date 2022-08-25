هل يوجد مقابر فرعونية في أرض طينية ،يوجد الكثير من البلاد العربية التي تحتوي على المقابر الفرعونية المليئة بالأثار ولعل أبرزها جمهورية مصر العربية وبالأخص منطقة الأقصر وأسوان والعدد الكبير من الآثار التي تملكه الدولة ،وذلك بسبب الحضارة الفرعونية القديمة التي سكنت مصر قبل آلاف السنوات وكل مقبرة تختلف عن غيرها في عمقها تحت الارض أو الكنز التي تحتويها.

هل توجد مقابر فرعونية في أرض موحلة

حير قدماء المصريين العالم بشأن طريقة تحنيط موتاهم واختيار قبورهم. اختاروا تربة قبورهم بعناية، حفاظًا على موتاهم من العوامل الجوية القاسية، ولحفظ جثث موتاهم المحنطة لأطول فترة ممكنة، إيمانًا منهم بالقيامة والخلود، ويجب أن يكون الجسد حاضرًا. في حالته الصحية عندما تعود الروح إليه من جديد.

تنوعت تربة مصر بين الطين والجافة، ورغم أن معظم المصريين كانوا يعيشون على ضفاف نهر النيل حيث توجد التربة الطينية الخصبة، فعندما بنوا المقابر ابتعدوا عن الأراضي الطينية واختاروا صلابة وجافة. التربة لأنها أنسب تربة لحماية جثث موتاهم والمحافظة عليها.

كيفية فتح المقابر الفرعونية القديمة

بعد تحديد إجابة السؤال هل توجد مقابر فرعونية في أرض موحلة، سنقدم لكم الأساليب المتبعة في اكتشاف هذه المقابر وكيفية فتحها. اعتاد المصري القديم أن يضع مع جثمان المتوفى في القبر الكثير من متعلقاته وتماثيله وبعض الطعام والحلي، وإذا كان المتوفى من فئة فضع الملوك معه الكثير من الكنوز والعملات المعدنية، وهو قد تحتاج في العالم القادم.

كما تم دفن عبيد الملك معه في نفس المقبرة من أجل خدمته في حياته الآخرة، لذلك كانت المقابر المصرية ولا تزال هدفًا للعديد من اللصوص الذين يسعون إلى نهب تلك الكنوز والثروات من المقابر، هكذا المصري القديم لجأ إلى السحر والجن من أجل حماية المقبرة والمقتنيات بداخلها ،لذلك تلجأ بعض عصابات سرقة الآثار إلى السحرة والدجالين من أجل تحديد مكان المقبرة والقدرة على فتحها باتباع بعض الأساليب الخطيرة من هؤلاء الدجالين. حول نوع التربة التي يمكن أن توجد فيها القبور.

علامات المقابر الفرعونية

في سياق تحديد إمكانية وجود مقابر مصرية قديمة في الأراضي الموحلة، من الضروري معرفة التي تدل على وجود مقبرة في منزل أو منطقة، ومنها:

وجود بعض الرموز المصرية القديمة على جدران المنزل.

يحلم صاحب المكان بوجود آثار فرعونية في منزله ويتكرر هذا الحلم.

يوجد ضوء غريب في المنزل.

الغراب يقف على المنزل.

هناك الكثير من الخلافات والمشاكل بين أهل البيت لأسباب تافهة وغير مفهومة.

ظهور العديد من الروائح الغريبة في المنزل دون تحديد مصدر هذه الروائح.

ظهور العديد من المشاكل في هيكل المنزل دون سبب مفهوم لذلك، مثل وجود تشققات في الجدران، وهبوط مفاجئ في أرضية المنزل.

نفوق حيوانات أليفة في المنزل دون سبب واضح.

ما لا تعرفه عن المقابر الفرعونية

في سياق تحديد إجابة السؤال هل توجد مقابر فرعونية في أرض موحلة، لا بد من معرفة أن المقابر من بين مقدسات قدماء المصريين، لذلك اهتموا بها كثيرًا، ولم يكن هناك شكل واحد للمقابر المصرية، فاختلفوا على المستوى الاجتماعي للمتوفى، فكانت طبقة الملوك، وللناس قبورهم الخاصة التي تتميز عن قبور الفقراء.

وأهم ما يميزها طريقة تحنيط جسد الميت. في الماضي كان المتخصصون في التحنيط يتخلصون من جميع أعضاء جسد المتوفى باستثناء عضو واحد وهو القلب لأنه العضو الذي سيحتاجه في العالم الآخر وقت الحساب كما كانوا يعتقدون. أن الميت لن يتمكن من دخول الجنة حتى ينجح في الاختبار الذي سيقدمه له إله الموت أوزوريس.

كان هذا الاختبار مقياسًا تم وضعه في يد، قلب الموتى، ومن ناحية أخرى ريشة “رمز العدالة”. كانوا ينظفون جثة الموتى جيدًا من الداخل.

أما الحالة التي كان فيها القلب يثقل وهو أثقل من الريشة، فهذا يعني أن الميت كان عاصيًا وسيئًا في الدنيا، فيتعذب الميت بإلقاء قلبه وجسده في حيوان ضخم يسمى عماموت، لذلك من أهم الأعضاء التي سعى المصريون القدماء إلى الحفاظ عليها هو القلب، وبعد إفراغ الجسم من جميع أعضائه توضع فيه الكثير من النباتات ذات الرائحة العطرة.

وبعد أن انتهى المختصون من تحنيط الموتى، لفوا جسده بقطعة من الكتان، وأعادوا الميت إلى عائلته ليضعوه في التابوت المعد خصيصًا له. إنه زيت الأرز.

ثم يضعون جثة الموتى في ملح النترون لأيام متتالية، ثم يسحبون زيت الأرز من جثث الموتى، وأما الطبقة الفقيرة فيقوم أخصائيو التحنيط بإفراغ الجثة من الأمعاء فقط، ثم وضع الجثة في ملح النترون لمدة لا تقل عن ستين يومًا، واستخدموا ملابس المتوفى في تغطية جسده بدلاً من قماش الكتان.

أنواع التربة في مصر القديمة

في سياق تحديد إجابة السؤال هل توجد مقابر فرعونية في أرض موحلة، لا بد من تحديد أنواع التربة في مصر، ومنها:

1- تربة طينية

ليست تربة صلبة وقد استخدمها المصريون القدماء في الزراعة، وبلغت درجة التنقيب فيها 53 درجة، لذلك لم يتم استخدامها في بناء المقابر، لأنها تربة خصبة يمكن زراعتها، هكذا المصريون القدماء استفاد منها بشكل أفضل حتى أصبحت الزراعة المهنة الأولى في مصر الفرعونية.

2- تربة صلبة

تتميز هذه التربة بجفافها وتماسكها الشديد، وقدرتها العالية على مواجهة عوامل الانجراف، وزاوية الحفر فيها 90 درجة، فاختارها المصريون لدفن موتاهم.

3- التربة الرملية

وهذه التربة منخفضة التماسك وسهلة الانهيار بسبب مرونتها الشديدة، وتصل زاوية الحفر فيها إلى 45 درجة.

تطور شكل المقابر الملكية فى مصر الفرعونية

في سياق تحديد إجابة السؤال هل توجد مقابر فرعونية في أرض موحلة، لا بد من التعرف على التطورات التي حدثت في هذه المقابر، وأي تطور فيها كان لغرض ديني وهو حماية جسد القبور. أمواتهم، لإيمانهم القوي بالقيامة والخلود، ومن هذه التطورات:

1- المصطبة

حدث هذا التطور على شكل المقبرة في بداية العصر القديم، حيث كان للمقبرة جزء فوق الأرض، وهو المصطبة، وهي جزء مستطيل مبني من الطوب اللبن مع جدران واسعة من الأسفل.

2- الهرم المدرج

يرجع هذا التطور في شكل المقابر إلى المهندس المصري العبقري إيموحتب، الذي قام بتحويل شكل القبر من مصطبة بسيطة مصنوعة من الطوب الطيني إلى شكل هرمي مصنوع من الحجر الجيري. مع هذا الهرم، بنى مجموعة هرمية كاملة.

3- الهرم الشكلي الكامل

بدأت هذه المرحلة من بناء المقابر في ميدوم بمحافظة بني سويف في عهد الملك هوني، لكنها لم تكتمل في عصره وكان الهرم الذي بناه يسمى الهرم غير المكتمل، ليأتي بعد ابنه الملك سنفرو ليكمل الهرم. بناه والده، فطوره ليبدو كهرم كامل. رسمها من الخارج بطبقة من الحجر الجيري، ولكن مع مرور الوقت تلاشت هذه الطبقة.

4- الهرم المنحني

بدأت هذه المرحلة في جنوب دهشور لكنها لم تنجح، بسبب عدم قدرة الأساسات على تحمل الارتفاع الكبير للهرم الذي كان بطول 100 متر مما جعلها تغير زاوية بناء الهرم بحيث تكون ظهر في النهاية كهرم منحني.

5- الهرم الأحمر للملك سنفرو

تم بناء هذا الهرم في منطقة دهشور للملك سنفرو والد الملك خوفو ليكون قبره، وكان ارتفاعه حوالي 100 متر.

6- هرم خوفو الأكبر

بنى الملك خوفو بن الملك سنفرو مجموعته الهرمية التي تضم الهرم الأكبر بالجيزة، على أرض مساحتها 10 أفدنة، وكان ارتفاع الهرم حوالي 146 مترًا، ولكن بسبب عوامل الانجراف، ارتفع ارتفاعه. وصل 138 مترا. حير العلماء من طريقة بنائه بسبب عظمته وارتفاعه.

7- مقابر العصور الوسطى

تميزت الأهرامات في هذه المرحلة بأنها صغيرة ومبنية من الطوب اللبن مغطى من الخارج بطبقة من الحجر.

هل يوجد مقابر فرعونية في أرض طينية كذلك تشهد دولة مصر في السنوات الاخيرة عدد من التطورات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتحسين الكبير في البنية التحتية بالإضافة الى حرص الحكومة على حماية تلك المقابر والأثار من السرقة.